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«Рабочий процесс». Тренер БАТЭ ответил на вопрос, почему ушел из клуба Виталий Родионов

27.04.2019 08:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На пресс-конференции после матча с «Минском» (1:0) главный тренер БАТЭ Алексея Баги высоко оценил действие команды, ответил на вопрос об уходе Виталия Родионова, состоянии Александра Глеба и похвалил Амира Натхо, который усердно трудится в дубле. Его слова приводит пресс-служба клуба.


Фото: ФК БАТЭ

— Как оцените действия своей команды?

— Очень хорошо играли. Команда достойна только положительных слов. Во-первых, завоевали три очка. Во-вторых, создали множество острых моментов. В-третьих, хорошо действовали в обороне. И в целом получали удовольствие от игры. Потому ребята достойны лестных оценок.

— В этом чемпионате хорошо играет Евгений Березкин. Доказал ли он, что достоин того, чтобы выходить в «старте»?

— Абсолютно каждый игрок нашей команды достоин этого. Но Женя является отличным примером высокого профессионализма, сумасшедшей работы на тренировках, которые и привели к показательному результату — выходу в составе и праву стать автором победного гола. А так в БАТЭ можно положиться на каждого футболиста.

— Каково это быть тренером команды, которая создала множество голевых моментов, но забила один мяч? В конце поединка соперник активизируется, и нет полной уверенности в достижении результата. Когда понимаешь, что на финише игры может случиться всякое…

— Понятно, что до полного спокойствия было далеко. Конечно, всякое могло случиться, когда у тебя нет голевого запаса прочности. Но ведь в действиях нашей команды прослеживалась полная уверенность в себе и когда мы атаковали, и когда оборонялись. Понятно, от неприятностей в таких ситуациях никто не застрахован, и второй наш гол решил бы все намного раньше финального свистка. Но все же и так определенное спокойствие на душе присутствовало. Здесь, кстати, самое время отдать должное «Минску». Ребята здорово играли, не сдавались до самого свистка. Впрочем, у них хороший сплав молодости и опыта. В каждой линии есть бывалые игроки — Веремко, Николич, Ковель.

— Глеб давно не играл, но вместе с тем в списке травмированных не фигурировал. Что же все-таки с ним случилось?

— Простудное заболевание. Оно прилично затянулось. Саша где-то даже параллельно тренировался, но играть не был готов. А вносить в список по какой-то простудной болячке — это, пожалуй, пугать народ. Потому не видел смысла во включении Глеба в число больных или травмированных. Если вносить, то только в таких случаях, как, например, у Йонассена, пропустившего три недели, или у Туоминена, который даже летал в Финляндию к хорошо знакомому врачу-мануальщику. Это травмы. А когда человек что-то делает, пусть и с ограничениями, то нет смысла вносить его в какой-то список. Как только проблемы у Саши прошли, он сразу же оказался в протоколе на матч. А тут еще сложилось так, что у Березкина к концу поединка стали сводить ноги судороги, и Глеб вышел и сыграл по позиции.

— Вне заявки на матч оказался Мукам. Почему?

— Вопрос исключительно ротации состава. У нас готовились к игре 22 футболиста. Понятно, что физически все не могут попасть в заявку. После выздоровления включили в состав на игру Дубайича. Нужно было дать сыграть после большого простоя Миличу. А держать в заявке сразу трех атакующих футболистов чересчур расточительно, особенно когда понимаешь, что не все сыграют. Поэтому только вопрос ротации и ничего более. Ведь в предыдущих матчах в заявку не попадали одни игроки, сейчас — другие.

— После ухода из клуба спортивного директора Виталия Родионова муссировались слухи, что у Виталия возникло недопонимание с тренерским штабом по трансферным вопросам. Как это прокомментируете?

— Честно говоря, слухи и должны быть слухами, чтобы что-то летало и сотрясало воздух. Скажу так: когда что-то обсуждаешь, смотришь, разбираешь, а при этом у каждого свое мнение, то, хочешь того или нет, будет встреча каких-то взглядов, интересов. Но происходившее у нас назвать конфликтом не могу. Я применительно к этой ситуации вообще побоялся бы использовать такое слово.

Царствие небесное Анатольичу, в прежние времена подобные разговоры случались по три раза на день, а то и чаще, и они, как правило, подхлестывали к работе. Ну не бывает такого, чтобы семеро человек посмотрели игрока и сразу же ударили по рукам. Могло быть по-разному. Это нормальный творческий, рабочий процесс.

Если вы читали интервью Ули Хенесса, то знаете, что он сказал, мол, Салихамиджич справляется в должности, а до него парень не справлялся. Тогда надо сказать, что у Заммера с кем-то был конфликт в «Баварии»? Просто один человек видит ситуацию так, а второй — по-другому.

На всякий случай, Хенесс чуть ли не сорок лет как президент «Баварии» и может что-то сказать. У нас не было конфликта — рабочий разговор. Был бы жив Анатольич, такие разговоры у нас случались бы семь раз за день, а то и по десять. И, в конце концов, все равно ударили бы по рукам, улыбнулись бы друг другу, обнялись и пошли дальше. Вот и все.

— А сейчас поддерживаете контакт?

— Конечно. Все нормально. Жизнь продолжается. Все понимают, что сегодня ты здесь, а завтра, как говорится, там. Мы же видим, как и что происходит вокруг, как все меняется в жизни, спорте. Вообще никаких проблем! Наша задача — идти вперед, а раз уж затронул Анатольича, то в память о нем и отдавая дань традициям клуба.

— Вторую игру кряду в «старте» выходит Яблонский. Симович совсем выпал из состава?

— Нет, Симович не выпал из состава. Он получил небольшое повреждение на тренировке. Ему тут же была проведена процедура ударно-волновой терапии, после которой рекомендовано сутки не тренироваться.

— А что скажете об игре Яблонского?

— Довольно хорошо сыграл. Со своей задачей справлялся. Да, были помарки, но присутствовали и хорошие моменты. Яблонский действует на такой позиции, где надо отвечать за начало атак, за помощь обороне. Критерием оценки его игры является ноль сзади, один впереди.

— В двух последних матчах дублирующего состава выделяется Амир Натхо. Получит ли он шанс сыграть в основе?

— Конечно. Он для этого в дубле и играет. Если помните, Натхо появился у нас лишь во время сочинского сбора. А это как-никак концовка подготовительного периода. В такой ситуации попасть в состав или претендовать на продолжительное игровое время тяжело. Тем более в центре поля у нас большой выбор, высокая конкуренция.

А так Амир хорошо тренируется, набирает форму, приходит в тонус через игры в турнире дублеров. И в общем-то хорошо там смотрится. Поэтому ситуация такая: сегодня ты смотришь футбол с трибуны, а завтра стоишь на поле под звучание гимна Лиги чемпионов.

 
Теги: Минск
 
 
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Алексей Бага поделился впечатлением от матча пятого тура против «Минска».
 
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