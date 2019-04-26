Участвуют все политики Украины. В сети появилась игра, в которой нужно найти Зеленского









В интернете появилась игра "Помогите Даше найти президента", в которой пользователю предлагается, кликая по Владимиру Зеленскому, набрать максимальное количество очков за 30 секунд.





Персонажами игры, кроме Зеленского, являются Надежда Савченко, Дмитрий Разумков, Игорь Коломойский, Юлия Тимошенко, Нестор Шуфрич и другие.





За попадание по любому из этих персонажей начисляется 1 балл, внизу при этом появляется шуточная подпись, объясняющая, в кого попал пользователь.





Только за попадание по Зеленскому можно заработать сразу 10 баллов.





Попадание по некоторым из персонажей, например, по Энтони Хопкинсу, приводит наоборот к отрицательному результату.





Игру создал пользователь Facebook Fill Feaouill, который, судя по информации в его профиле, входит в российское творческое объединение 420.



