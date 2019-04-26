ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участвуют все политики Украины. В сети появилась игра, в которой нужно найти Зеленского

27.04.2019 08:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Персонажами игры, кроме Зеленского, являются Надежда Савченко, Дмитрий Разумков, Игорь Коломойский, Юлия Тимошенко, Нестор Шуфрич и другие.



В интернете появилась игра "Помогите Даше найти президента", в которой пользователю предлагается, кликая по Владимиру Зеленскому, набрать максимальное количество очков за 30 секунд.

Персонажами игры, кроме Зеленского, являются Надежда Савченко, Дмитрий Разумков, Игорь Коломойский, Юлия Тимошенко, Нестор Шуфрич и другие.

За попадание по любому из этих персонажей начисляется 1 балл, внизу при этом появляется шуточная подпись, объясняющая, в кого попал пользователь.

Только за попадание по Зеленскому можно заработать сразу 10 баллов.

Попадание по некоторым из персонажей, например, по Энтони Хопкинсу, приводит наоборот к отрицательному результату. 

Игру создал пользователь Facebook Fill Feaouill, который, судя по информации в его профиле, входит в российское творческое объединение 420.
 


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Персонажами игры, кроме Зеленского, являются Надежда Савченко, Дмитрий Разумков, Игорь Коломойский, Юлия Тимошенко, Нестор Шуфрич и другие.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самая многодетная мать имеет 38 детей в 39 лет! Она живет в Уганде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
27.04.2019
Полесская правда
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женская обувь для мужчин в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика