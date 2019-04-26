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Самая многодетная мать имеет 38 детей в 39 лет! Она живет в Уганде
Источник материала: Партизан
Женщина дала жизнь пяти двойняшкам, четырем тройняшкам и пяти четвернятам
Фото: кадр с видео
Три года назад от женщины ушел муж, поэтому она всех воспитывает самостоятельно, пишет
В Уганде нашли самую многодетную мать 21-го века: в свои 39 лет у нее уже 38 детей. Своих первых малышей Мариам Набатанзи родила, когда ей было всего 13 лет, говорится в сюжете ТСН.
Позже выяснилось - роженица имеет редкую особенность организма, благодаря которой всегда рожает больше одного ребенка.
Сейчас Мариам 39, и она дала жизнь пяти двойняшкам, четырем тройняшкам и пяти четвернятам. Все дети живут в небольшом домике. Три года назад от женщины ушел муж, поэтому она всех воспитывает самостоятельно.
Ранее сообщалось, что жительница Техаса за девять минут родила шестерых детей. В больнице, где родились четыре мальчика и две девочки, отметили, что такой случай выпадает раз на 4,7 миллиарда.
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Женщина дала жизнь пяти двойняшкам, четырем тройняшкам и пяти четвернятам
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