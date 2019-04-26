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Фотофакт: чернобыльский митинг перед зданием ООН в США

27.04.2019 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы США провели митинг, посвященный 33-й годовщине Чернобыльской катастрофы.


Акция в Нью-Йорке. Фото: facebook.com/vadzim.vasilyeu

26 апреля перед зданием штаб-квартиры Организации объединенных наций на Манхеттене в Нью-Йорке белорусы США провели митинг, посвященный 33-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщил в «Facebook» Вадим Васильев из Филадельфии, пишет belsat.eu

Участники акции держали в руках бело-красно-белые флаги, а также плакаты с надписями «Островецкая АЭС – опасность для Беларуси», «Стоп радиационный геноцид в Беларуси», «Завтра будет поздно», «Стоп Лука» и другие.



 
 
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Белорусы США провели митинг, посвященный 33-й годовщине Чернобыльской катастрофы.
 
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