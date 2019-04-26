Фотофакт: чернобыльский митинг перед зданием ООН в США





Акция в Нью-Йорке. Фото: facebook.com/vadzim.vasilyeu





belsat.eu 26 апреля перед зданием штаб-квартиры Организации объединенных наций на Манхеттене в Нью-Йорке белорусы США провели митинг, посвященный 33-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщил в «Facebook» Вадим Васильев из Филадельфии, пишет





Участники акции держали в руках бело-красно-белые флаги, а также плакаты с надписями «Островецкая АЭС – опасность для Беларуси», «Стоп радиационный геноцид в Беларуси», «Завтра будет поздно», «Стоп Лука» и другие.







