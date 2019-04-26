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Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

27.04.2019 08:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Фото: Павел Климец / Facebook

Климца поместили под стражу 12 апреля. Точная причина его задержания неизвестна. Собеседник издания утверждает, что визит бизнесмена в Москву связан с обсуждением его активов в Донбассе, которых он фактически лишился после начала вооруженного конфликта в 2014 году.

В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Климец, неофициально подтвердили его арест. По словам представителей холдинга, в последнее время глава компании часто получал предложения переписать или продать за бесценок свой бизнес на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.


Павел Климец — украинский политик и бизнесмен. Он был депутатом Верховной Рады с 2006 по 2012 годы. Его компания OLYMP занимается производством и продажей алкоголя. С 2011-го по 2015-й Климец входил в число ста богатейших людей Украины, однако после 2014 года потерял активы в Крыму. С тех пор его состояние уменьшилось до 34 миллионов долларов.



 
 
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Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах.
 
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