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Беларусь, Россия и Украина вчера, 26 апреля, нашли компромисс по экспорту нефтепродуктов?
Источник материала: Партизан
Нефтепровод Дружба, по которому идет нефть из России в страны Европы может остановиться.
Фото: depositphotos.com
Представители нефтетранспортных компаний Беларуси (Гомельтранснефть Дружба), России (Транснефть), Украины (Укртранснафта) и Польши (PERN S.A.) начали переговоры по ситуации с транзитом нефти по нефтепроводу Дружба.
Как
26 апреля Беларусь и Россия договорились о переговорах в Минске в связи с угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов Дружба.
Напомним, Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину из-за поставок некачественной нефти из России. Позже стало известно, что российская некачественная нефть также поступает в Европу и Украину. 25 апреля экспорт светлых нефтепродуктов из Беларуси в Украину частично возобновился.
Ранее сегодня сообщалось, что Укртранснафта приостановила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу Дружба.
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Нефтепровод Дружба, по которому идет нефть из России в страны Европы может остановиться.
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