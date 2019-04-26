Беларусь, Россия и Украина вчера, 26 апреля, нашли компромисс по экспорту нефтепродуктов?

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Представители нефтетранспортных компаний Беларуси (Гомельтранснефть Дружба), России (Транснефть), Украины (Укртранснафта) и Польши (PERN S.A.) начали переговоры по ситуации с транзитом нефти по нефтепроводу Дружба.





сообщает Interfax.by, во встрече принимают участие председатель концерна Белнефтехим Андрей Рыбаков, первый вице-президент Транснефти Максим Гришанин, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, генеральный директор Гомельтранснефть Дружба Олег Борисенко, гендиректор Укртранснафта Николай Гавриленко и президент компании PERN Игорь Василевский. КакInterfax.by, во встрече принимают участие председатель концерна Белнефтехимпервый вице-президент Транснефти, замминистра энергетики РФ, генеральный директор Гомельтранснефть Дружба, гендиректор Укртранснафтаи президент компании PERN





26 апреля Беларусь и Россия договорились о переговорах в Минске в связи с угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов Дружба.









Напомним, Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину из-за поставок некачественной нефти из России. Позже стало известно, что российская некачественная нефть также поступает в Европу и Украину. 25 апреля экспорт светлых нефтепродуктов из Беларуси в Украину частично возобновился.

Ранее сегодня сообщалось, что Укртранснафта приостановила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу Дружба.



