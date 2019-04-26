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Посмотрите, как цветет сакура! Сказочные тоннели Японии

27.04.2019 08:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Япония известна цветением сакуры, но это далеко не все самые красивые символы этой страны.

Посмотрите, как цветет сакура! Сказочные тоннели Японии
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 Глициния, благодаря цветущим веткам, спадающим каскадами, создает потрясающие природные туннели. Растения бывают разных оттенков: большинство — сиреневые, но можно увидеть и розовые, голубые, белые и желтые россыпи цветов на этих удивительных деревьях.


 
 
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Япония известна цветением сакуры, но это далеко не все самые красивые символы этой страны.
 
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