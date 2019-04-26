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Посмотрите, как цветет сакура! Сказочные тоннели Японии
Источник материала: Партизан
Япония известна цветением сакуры, но это далеко не все самые красивые символы этой страны.
Глициния, благодаря цветущим веткам, спадающим каскадами, создает потрясающие природные туннели. Растения бывают разных оттенков: большинство — сиреневые, но можно увидеть и розовые, голубые, белые и желтые россыпи цветов на этих удивительных деревьях.
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Япония известна цветением сакуры, но это далеко не все самые красивые символы этой страны.
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