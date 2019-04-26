Почему Коля Лукашенко затмил отца в Китае

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gazetaby.com . Заметили его и российские телеграм-каналы, и российский ресурс «Сплетник». Фото главы государства с сыном, сделанное в Китае, стало одним из самых растиражированных снимков дня в белорусских СМИ и соцсетях, пишет. Заметили его и российские телеграм-каналы, и российский ресурс «Сплетник».





И вот что характерно: многие при этом сфокусировали внимание на младшем сыне Александра Лукашенко, который сменил прическу и заметно повзрослел.

Ажиотаж вокруг фото отодвинул на задний план само событие, ради которого, собственно, белорусская делегация и отправилась в Китай. И причиной этому не только традиционный интерес к персоне младшего сына Лукашенко, а также его новый имидж.









Сколько раз мы уже слышали пламенные речи о том, что у нас нет никаких запретных тем со стратегическими партнерами. Сколько раз нам обещали нарастить и увеличить объемы взаимной торговли. Вот это вот все звучало не раз, и не два. И продолжает звучать который год. Но результат по-прежнему не радует: тотальная зависимость от России. Да и стратегическое партнерство с Пекином, как отметил «Салiдарнасцi» экономист Ярослав Романчук, ужимается до несчастных 0,02% в общем объеме импорта Китая.





И тот факт, что новая прическа Лукашенко-младшего стала едва ли не самым ярким событием во время последнего визита в Китай, лишь подчеркивает общую усталость от бесконечных вояжей по дальней и не очень дуге.



