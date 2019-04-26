ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему Коля Лукашенко затмил отца в Китае

27.04.2019 08:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Тот случай, когда новая прическа интересней старых разговоров о торговле и партнерах.


Фото: Andrea Verdelli, Getty Images

Фото главы государства с сыном, сделанное в Китае, стало одним из самых растиражированных снимков дня в белорусских СМИ и соцсетях, пишет gazetaby.com. Заметили его и российские телеграм-каналы, и российский ресурс «Сплетник».

И вот что характерно: многие при этом сфокусировали внимание на младшем сыне Александра Лукашенко, который сменил прическу и заметно повзрослел.
Ажиотаж вокруг фото отодвинул на задний план само событие, ради которого, собственно, белорусская делегация и отправилась в Китай. И причиной этому не только традиционный интерес к персоне младшего сына Лукашенко, а также его новый имидж.


Сколько раз мы уже слышали пламенные речи о том, что у нас нет никаких запретных тем со стратегическими партнерами. Сколько раз нам обещали нарастить и увеличить объемы взаимной торговли. Вот это вот все звучало не раз, и не два. И продолжает звучать который год. Но результат по-прежнему не радует: тотальная зависимость от России. Да и стратегическое партнерство с Пекином, как отметил «Салiдарнасцi» экономист Ярослав Романчук, ужимается до несчастных 0,02% в общем объеме импорта Китая.

И тот факт, что новая прическа Лукашенко-младшего стала едва ли не самым ярким событием во время последнего визита в Китай, лишь подчеркивает общую усталость от бесконечных вояжей по дальней и не очень дуге.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тот случай, когда новая прическа интересней старых разговоров о торговле и партнерах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Культурной столицей Беларуси в 2020 году станет Лида
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
27.04.2019
Полесская правда
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика