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Почему Коля Лукашенко затмил отца в Китае
Источник материала: Партизан
Тот случай, когда новая прическа интересней старых разговоров о торговле и партнерах.
Фото: Andrea Verdelli, Getty Images
Фото главы государства с сыном, сделанное в Китае, стало одним из самых растиражированных снимков дня в белорусских СМИ и соцсетях, пишет
И вот что характерно: многие при этом сфокусировали внимание на младшем сыне Александра Лукашенко, который сменил прическу и заметно повзрослел.
Ажиотаж вокруг фото отодвинул на задний план само событие, ради которого, собственно, белорусская делегация и отправилась в Китай. И причиной этому не только традиционный интерес к персоне младшего сына Лукашенко, а также его новый имидж.
Сколько раз мы уже слышали пламенные речи о том, что у нас нет никаких запретных тем со стратегическими партнерами. Сколько раз нам обещали нарастить и увеличить объемы взаимной торговли. Вот это вот все звучало не раз, и не два. И продолжает звучать который год. Но результат по-прежнему не радует: тотальная зависимость от России. Да и стратегическое партнерство с Пекином, как отметил «Салiдарнасцi» экономист Ярослав Романчук, ужимается до несчастных 0,02% в общем объеме импорта Китая.
И тот факт, что новая прическа Лукашенко-младшего стала едва ли не самым ярким событием во время последнего визита в Китай, лишь подчеркивает общую усталость от бесконечных вояжей по дальней и не очень дуге.
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Тот случай, когда новая прическа интересней старых разговоров о торговле и партнерах.
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