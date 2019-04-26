The Washington Post: Далай-ламу выписали из больницы









Тибетцы несли церемониальные шарфы и ароматические палочки. Были установлены большие ворота с красочными украшениями, а тибетские и буддийские флаги развешаны по всему городу, чтобы приветствовать 83-летнего тибетского духовного лидера.





Далай-лама сказал журналистам, что он полностью выздоровел, однако не сообщил никаких подробностей. Ранее сообщалось, что он был госпитализирован в больницу в Нью-Дели 9 апреля. Президент Центральной тибетской администрации Лобсанг Сангай встретил лидера вместе с местными представителями правительства Индии в аэропорту.





Далай-лама обычно проводит несколько месяцев в году, путешествуя по миру, чтобы обучать буддизму и рассказывать о борьбе тибетцев за свободу в Китае. Однако в прошлом году он сократил свои поездки, чтобы позаботиться о своем здоровье.





Китай не признает тибетское правительство и обвиняет Далай-ламу в стремлении отделить Тибет от Китая. Далай-лама говорит, что он просто выступает за существенную автономию Тибета и защиту местной буддийской культуры. Далай-лама подчеркивает, что он не стремится к независимости Тибета, а скорее к «воссоединению» с Китаем на взаимоприемлемых условиях. Далай-лама также предсказал, что ситуация с Китаем может измениться, если он проживет хотя бы еще одно десятилетие.



