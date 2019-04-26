|
The Washington Post: Далай-ламу выписали из больницы
Источник материала: Партизан
Сотни тибетцев приветствовали возвращение Далай-ламы в его штаб-квартиру в северном индийском городке Дхармсала после кратковременного пребывания в больнице, находящейся в Нью-Дели, для лечения инфекции грудной клетки, — сообщает The Washington Post, информирует
Тибетцы несли церемониальные шарфы и ароматические палочки. Были установлены большие ворота с красочными украшениями, а тибетские и буддийские флаги развешаны по всему городу, чтобы приветствовать 83-летнего тибетского духовного лидера.
Далай-лама сказал журналистам, что он полностью выздоровел, однако не сообщил никаких подробностей. Ранее сообщалось, что он был госпитализирован в больницу в Нью-Дели 9 апреля. Президент Центральной тибетской администрации Лобсанг Сангай встретил лидера вместе с местными представителями правительства Индии в аэропорту.
Далай-лама обычно проводит несколько месяцев в году, путешествуя по миру, чтобы обучать буддизму и рассказывать о борьбе тибетцев за свободу в Китае. Однако в прошлом году он сократил свои поездки, чтобы позаботиться о своем здоровье.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотни тибетцев приветствовали возвращение Далай-ламы в его штаб-квартиру в северном индийском городке Дхармсала после кратковременного пребывания в больнице,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)