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Вчера, 26 апреля, был побит температурный рекорд в Беларуси

27.04.2019 07:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси 26 апреля был побит температурный рекорд 1993 года.



Самая высокая температура воздуха была зафиксирована в Бресте и составила +27,8ºС.

Ранее температурный рекорд в этот день был зафиксирован в Гродно в 1993 году. Тогда столбик термометра показал +26ºС.

Как сообщает tut.by со ссылкой на БелаПАН, температурные рекорды обновились в Дрогичине (+26,8ºС), Высоком (+26,7ºС) и Пинске (+26,6ºС).

В Минске рекорд жаркого 1993 года устоял — тогда в столице было зафиксировано +24,5ºС, в эту пятницу — +23,8ºС.

Необычайно теплая для этой поры года погода уже несколько дней держится в Беларуси — среднесуточная температура на 2−7°С превышает климатическую норму, информирует Белгидромет.

Из-за установившейся жары, а так же отсутствия осадков на реках наблюдается в основном спад уровней воды с интенсивностью 1−15 см за сутки. На Немане у Гродно, Соже у Кричева и Славгорода уровни воды находятся ниже отметок, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта.

Температура воды в реках и водоемах составляет от +8,2°С до +13°С.

В 116 районах Беларуси из 118 введен запрет на посещение лесов из-за высокой угрозы пожаров. Лесхозы переведены на круглосуточный режим работы.


 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В Беларуси 26 апреля был побит температурный рекорд 1993 года.
 
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