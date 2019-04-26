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Романчук: "Думаете, Китай замечает две сотые процента наших товаров в своем импорте?"

27.04.2019 07:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономист Ярослав Романчук подвел первые итоги визита главы государства в Китай.



25-27 апреля Александр Лукашенко участвует во втором форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. Он уже успел обменяться подарками с Си Цзиньпином, встретиться с президентами Узбекистана и Сербии.

Предварительные итоги визита белорусской делегации в Китай «Салідарнасці» прокомментировал экономист Ярослав Романчук.

— Дипломатические и политические туры продолжаются. Это главный вывод из первых дней пребывания в Китае. Ведь за эти три дня о чем-то серьезном договориться невозможно.

По мнению экономиста, Китай превратил Беларусь в доступный рынок сбыта своих товаров и получателя связанных кредитов. При этом, Пекин получил в Европе партнера, который такой тип взаимоотношений называет стратегическим.

— Напомню, что белорусские товары в общем объеме импорта Китая занимают 0,02%. Вы думаете, Китай замечает эти две сотые процента? Экспорт китайских товаров в Беларусь составляет 0,15%. Опять же, нет даже 1 процента, чтобы говорить о статистически значимых величинах, — подчеркнул эксперт.


Ярослав Романчук напомнил о неудачах белорусско-китайских проектов в Добруше и Светлогорске:

— Китай ведет себя в Беларуси в равной степени, как и в Африке. Не понимаю, откуда у наших чиновников столько радости от такого стратегического партнерства.

Не видит экономист особых резервов и у белорусских экспортеров в Китай:

— Когда министр экономики говорит, что в Поднебесную нужно увеличить экспорт наших товаров в десять раз, то опять-таки напомню, что в прошлом году мы не смогли и на 500 миллионов долларов выйти. И за счет чего мы будем увеличивать этот экспорт, никто не знает.

 
 
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Экономист Ярослав Романчук подвел первые итоги визита главы государства в Китай.
 
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