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Минская милиция разыскивает двух девочек-подростков, не вернувшихся домой

27.04.2019 10:46 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Правоохранители разыскивают без вести пропавшую Дужинскую Милену, 2007 г.р., и Корзун Ирину, 2006 г.р., которые 26 апреля около 16 часов ушли из дома 54 по пр-ту Партизанскому в г.Минске и до сих пор их местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемых:

Дужинская Милена – на вид около 11 лет, рост 145 см., среднего телосложения, волос темно-русый до пояса. Была одета в темно-фиолетовую рубашку в клетку, брюки темно-синего цвета, кроссовки темно-синего цвета (на каблуке «Сникерсы»).

Корзун Ирина – на вид около 13-14 лет, рост 145 см., среднего телосложения, волосы темно-русые чуть ниже плеча. Была одета в черную байку, черные легенсы, синие кеды (верх матерчатый джинсовый). При себе могла иметь бежевый портфель.

Минская милиция разыскивает двух девочек-подростков, не вернувшихся домой

Если вам что-либо известно о местонахождении девочек или вы владеете какой-либо информацией в отношении них, просьба обратиться в милицию лично или по номерам телефонов: 2394175, +375-29-3560202, +375-29-8617902, +375-25-6019395, 102.

ОИОС ГУВД Мингорисполкома

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители разыскивают без вести пропавшую Дужинскую Милену, 2007 г.р., и Корзун Ирину, 2006 г.р., которые 26 апреля около 16 часов ушли из дома 54 по пр-ту...
 
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