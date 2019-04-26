Вера всегда была и остается нравственным стержнем белорусов - Лукашенко

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с праздником Воскресения Христова. Для каждого верующего Пасха - особый, удивительный день. Он символизирует победу добра над злом, света над тьмой, правды над ложью. Это время пробуждает в наших сердцах надежду, любовь и безграничное милосердие», - говорится в поздравительном послании, опубликованном пресс-службой главы государства.

«Вера всегда была и остается нравственным стержнем белорусов, неисчерпаемым источником вдохновения на великие свершения во благо ближних, своего народа и родной страны», - подчеркнул президент. «Она помогает сохранить и приумножить традиции и культуру православия, основанные на вечных ценностях - почитании старшего поколения, заботе о детях и помощи страждущим. Объединяет нас в стремлении к созиданию во имя мира», - отметил А.Лукашенко.

«Дорогие друзья! Пусть светлые праздничные дни согревают вас теплотой общения с родными людьми, наполняют ваши дома радостью, гармонией и счастьем», - пожелал президент.