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Вера всегда была и остается нравственным стержнем белорусов - Лукашенко
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с праздником Воскресения Христова. Для каждого верующего Пасха - особый, удивительный день. Он символизирует победу добра над злом, света над тьмой, правды над ложью. Это время пробуждает в наших сердцах надежду, любовь и безграничное милосердие», - говорится в поздравительном послании, опубликованном пресс-службой главы государства.
«Вера всегда была и остается нравственным стержнем белорусов, неисчерпаемым источником вдохновения на великие свершения во благо ближних, своего народа и родной страны», - подчеркнул президент. «Она помогает сохранить и приумножить традиции и культуру православия, основанные на вечных ценностях - почитании старшего поколения, заботе о детях и помощи страждущим. Объединяет нас в стремлении к созиданию во имя мира», - отметил А.Лукашенко.
«Дорогие друзья! Пусть светлые праздничные дни согревают вас теплотой общения с родными людьми, наполняют ваши дома радостью, гармонией и счастьем», - пожелал президент.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
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