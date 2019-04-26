Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с праздником Пасхи

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с праздником Пасхи, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Христос воскресе! Этими важными словами приветствуют друг друга миллионы православных христиан планеты, объединенных радостной вестью о Воскресении Христовом", - отметил А.Лукашенко в поздравительном послании.

Он подчеркнул, что народы Беларуси и России также связаны общим культурным и историческим наследием, основой которого являются традиции православия. "Мы с особым чувством отмечаем торжество этих дней, когда над храмами льется пасхальный благовест. И укрепляемся в стремлении творить добро, сохранять мир в своем Отечестве, домах и семьях", - констатировал президент.

А.Лукашенко выразил пожелание, чтобы свет Пасхи Господней стал для Патриарха Кирилла источником духовных сил, а вера и мудрость служили утверждению спасительной надежды, созидательного милосердия и христианской любви, сообщили в пресс-службе.