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Военные пожарные Беларуси перешли на усиленный режим несения службы

27.04.2019 09:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Силы и средства противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ в Вооруженных силах Беларуси переведены на усиленный режим несения службы, сообщили в Минобороны.

«В связи с наступлением пожароопасного сезона в Вооруженных силах переведены на усиленный режим несения службы силы и средства противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ. Проводится комплекс мероприятий, направленных на недопущение пожаров на объектах и территориях Вооруженных сил. В случае возникновения возгораний, организована оперативная их ликвидация», - проинформировали в министерстве.

«Управлением противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ налажено тесное взаимодействие с органами и подразделениями МЧС с целью оперативного реагирования на различные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера», - отметили там.

В постоянной боевой готовности находятся все штатные противопожарные армейские подразделения, на вооружении которых состоит более 100 единиц современной специальной техники, рассказали в ведомстве.

«Мероприятия боевой подготовки, связанные с проведением различного рода стрельб и выходом боевой техники на полигоны, приостановлены до установления благоприятных для этого погодных условий», - добавили в министерстве.

Как сообщалось, из-за сложившейся сложной обстановки, вызванной высокими температурами воздуха и отсутствием дождей, во всех областях Беларуси введен запрет на посещение лесов. «Главная причина введения запрета – это высокий класс пожарной опасности из-за жаркой погоды», - пояснили в МЧС.

 
 
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Силы и средства противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ в Вооруженных силах Беларуси переведены на усиленный режим несения службы, сообщили в...
 
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