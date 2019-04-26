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Путин рассчитывает на создание общей для Евразии сети пятого поколения, подчиненной общим правилам электронной торговли

27.04.2019 09:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине, рассказал о перспективе создания на всём пространстве ЕАЭС сетей пятого поколения, которые будут подчинены общим правилам для ведения электронной торговли.

"В ближайшие годы планируем начать эксплуатацию сетей пятого поколения. Вместе с государствами - членами Евразийского экономического союза Россия внедряет универсальные стандарты обмена и защиты информации, выстраивает цифровое пространство. Считаю, что в перспективе мы должны выйти на создание такого пространства на всём Евразийском континенте, установить согласованные правила для осуществления электронной торговли" - приводит слова президента пресс-служба Кремля в субботу.

В.Путин добавил, что РФ тесно взаимодействуем с государствами АСЕАН в вопросах безопасности использования информационно-коммуникационных технологий.

"Мы выступаем за объединение усилий всех государств в целях построения открытого цифрового пространства, единой системы телекоммуникаций и связи", - подчеркнул президент.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине, рассказал о перспективе создания на всём пространстве ЕАЭС сетей пятого поколения,...
 
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