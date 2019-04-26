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Получившая травму плеча Азаренко не вышла в ½ финала турнира в Штутгарте

27.04.2019 09:24 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В матче 1/4 финала на турнире ВТА в Штутгарте белорусская теннисистка Виктория Азаренко (N 61 ВТА) отказалась от продолжения борьбы в противостоянии с эстонкой Анетт Контавейт (15) из-за травмы плеча — 7:5, 5:7, 0:3, сообщает «Прессбол».

В поединке за выход в финал Контавейт сыграет с первой ракеткой мира Наоми Осакой из Японии. 

 
 
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В матче 1/4 финала на турнире ВТА в Штутгарте белорусская теннисистка Виктория Азаренко (N 61 ВТА) отказалась от продолжения борьбы в противостоянии с эстонкой Анетт...
 
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