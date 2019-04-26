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Всемирный банк продолжит финансировать модернизацию школ в Беларуси

27.04.2019 11:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Всемирный банк продолжит финансировать модернизацию школ в Беларуси
Фото из открытых источников

Соглашение предусматривает выделение 90 млн евро для продолжения модернизации школ в деревнях и малых городах. 

В частности, свыше 81 млн евро направят на реконструкцию и капитальный ремонт учреждений общего среднего образования, оснащение учебно-лабораторным оборудованием. 

Всего планируется отремонтировать и оплатить оборудование не менее 220 школ по всей стране. Еще 6,7 млн евро направят на модернизацию системы управления образованием, в том числе на укрепление национальной системы оценки качества образования и поддержку мероприятий по участию Беларуси в программах PISA в 2021 году, сообщает БЕЛТА

Всемирный банк продолжит финансировать модернизацию школ в Беларуси
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Министр образования Игорь Карпенко и глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер подписали соглашение о дополнительном финансировании...
 
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