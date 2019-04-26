Всемирный банк продолжит финансировать модернизацию школ в Беларуси

Соглашение предусматривает выделение 90 млн евро для продолжения модернизации школ в деревнях и малых городах.

В частности, свыше 81 млн евро направят на реконструкцию и капитальный ремонт учреждений общего среднего образования, оснащение учебно-лабораторным оборудованием.

Всего планируется отремонтировать и оплатить оборудование не менее 220 школ по всей стране. Еще 6,7 млн евро направят на модернизацию системы управления образованием, в том числе на укрепление национальной системы оценки качества образования и поддержку мероприятий по участию Беларуси в программах PISA в 2021 году, сообщает БЕЛТА .

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