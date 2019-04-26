|
Всемирный банк продолжит финансировать модернизацию школ в Беларуси
27.04.2019 11:02 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Соглашение предусматривает выделение 90 млн евро для продолжения модернизации школ в деревнях и малых городах.
В частности, свыше 81 млн евро направят на реконструкцию и капитальный ремонт учреждений общего среднего образования, оснащение учебно-лабораторным оборудованием.
Всего планируется отремонтировать и оплатить оборудование не менее 220 школ по всей стране. Еще 6,7 млн евро направят на модернизацию системы управления образованием, в том числе на укрепление национальной системы оценки качества образования и поддержку мероприятий по участию Беларуси в программах PISA в 2021 году, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр образования Игорь Карпенко и глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер подписали соглашение о дополнительном финансировании...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)