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Хронология, герои и смерти: все, что вам надо знать перед финалом «Мстителей»
Источник материала: Tut.by
29 апреля в минских кинотеатрах стартует фильм «Мстители. Финал»: заключительная картина о похождениях супергеройской команды, завершающая «Сагу бесконечности». Перед просмотром ленты мы решили вспомнить события, разворачивающиеся в предыдущих фильмах Marvel Cinematic Universe: освежите память и отправляйтесь в кинотеатры!
Для начала: кто такие «Мстители»?
«Мстители» — это команда супергероев, созданная писателем Стэном Ли и художником Джеком Кирби. Цель «Мстителей» — защита Земли и всего человечества, а в будущем к этим пунктам добавится спасание Вселенной.
Комикс-первоисточник появился в 1964 году, а экранизировали «Мстителей» в 2012-ом: тогда команда состояла из Железного Человека, Капитана Америки, Халка, Тора, Соколиного глаза и Черной Вдовы. В последующих фильмах геройский состав расширился: к вышеперечисленным персонажам присоединились Алая Ведьма, Вижен, Сокол, Воитель, Человек-Муравей, Человек-Паук и Капитан Марвел.
Кинематографическая вселенная Marvel состоит только из «Мстителей»?
Нет, всего в КВМ
Танос? Кто это такой?
Злодей с планеты Титан, представитель расы
Кстати, ему это удалось: в фильме «Мстители. Война Бесконечности» Танос
Как ему это удалось?
С помощью Камней Бесконечности: кристаллов, обладающих чудовищной силой. Их у Таноса шесть: это камни силы, пространства, реальности, души, времени и разума. Обладатель этих камней, поместивший их в Перчатку Бесконечности, становится практически всесильным: Танос с этой силой обошелся по-своему, обратив половину населения Вселенной в пыль.
Героев тоже знатно покосило: погибли Доктор Стрэндж, Человек-Паук, Черная Пантера, Алая Ведьма, Сокол и Баки Барнс, а от «Стражей Галактики» остался один Ракета.
Как сражаться с тем, кто может зачищать миры с помощью щелчков?
Вопрос хороший. В предыдущем фильме Доктор Стрэндж просмотрел 14 000 605 вариантов будущего и нашел только один сценарий, в котором Таноса удастся победить — возможно, маг все рассчитал.
Сражаться со злодеем придется оригинальному составу «Мстителей» — Железному Человеку, Капитану Америке, Халку, Тору, Соколиного глазу и Черной Вдове. К ним присоединится Человек-Муравей, Капитан Марвел, которая откликнется на сигнал Ника Фьюри, Воитель, Ракета и Небула. Возможно, к героям примкнут уцелевшие воины Ваканды и Валькирия — союзница Тора, мелькающая на постерах «Финала».
Так у героев есть план?
Для начала, персонажам нужно собраться в одном месте. Человек-Муравей застрял в Квантовом Мире, Небула и Тони Старк дрейфуют где-то в космосе, месторасположение Валькирии неизвестно, а Соколиный глаз вообще не появлялся в «Войне Бесконечности».
Кстати, Железного Человека и Капитана Америку ждет долгожданная встреча: герои не появлялись в одном кадре со времен фильма «Первый мститель: Противостояние».
В интернете бродит множество теорий по поводу того, как «Мстители» одолеют Таноса: почвой для этих теорий стали сцены из трейлеров, кадры со съемок и высказывания создателей фильма. Возможно, герои
Что произошло с оставшимися героями? В каком виде они появятся в фильме?
Опять таки: создатели стараются избегать спойлеров, поэтому всех карт не раскрывают. Благодаря трейлерам мы заметили новый костюм Соколиного глаза — возможно, в «Финале» герой предстанет в облике
Также «Мстителей» переодели в одинаковые костюмы, а Воитель обзавелся новой броней — посмотрим, как смена гардероба повлияет на события фильма. Некоторые фанаты обратили внимание на изменившийся цвет волос Черной Вдовы: изменение образа связывают с путешествиями во времени, потому что в прошлом фильме героиня была блондинкой, а вот в первых картинах — рыжей.
В фильме «Мстители. Война Бесконечности» кучу героев превратили в пыль. Они вернутся?
Некоторые — обязательно. Marvel планируют снять вторые части «Доктора Стрэнджа» и «Черной Пантеры», анонсированы съемки третьей части «Стражей Галактики». Человека-Паука мы тоже увидим: в июле выходит фильм «Человек-Паук: Вдали от дома», а его действие начнется сразу после событий «Финала».
Окей, а кто умер-то?
Вот этого мы не знаем. Если верить контрактам кинозвезд, то для Железного Человека и Капитана Америки этот фильм станет последним: контракты Роберта Дауни-младшего и Криса Эванса истекли. Также к концу подходит контракт Тора — Криса Хемсворта, а Халк aka Марк Руффало после «Финала» может рассчитывать всего на один фильм.
Фильм о Черной Вдове появится в следующем году, контракт Человека-Муравья гарантирует ему еще одну картину, сборы фильма «Капитан Марвел» обеспечивают героине сиквел, а Ника Фьюри мы сможем увидеть в кино этим летом. Но кто знает, что там удумали сценаристы?
Фильм «Мстители. Финал» действительно станет финалом для Marvel?
Нет, но он завершит третью фазу «Саги бесконечности». Четвертая начнется с фильма «Человек-Паук: Вдали от дома», а там уже пойдут съемки новых картин и введение свежих персонажей. Таким, к примеру, станет Шан-Чи — первый для Marvel супергерой-азиат, своими силами напоминающий Брюса Ли на максималках.
Также в планах студии фильм о Вечных — расе бессмертных созданий, созданных для того, чтобы защищать землю от космических напастей. Немного иронии: Танос, уничтоживший половину жителей Земли, также принадлежит к расе Вечных.
Напомним, что в этом году Marvel приобрели компанию Fox, а вместе с ней — права на Фантастическую Четверку, Людей Икс и Дэдпула. Это позволит студии снимать не только сольные фильмы, но и кроссоверы — хотели бы посмотреть на сражение «Мстителей» и мутантов?
Что нужно посмотреть перед походом на «Мстители. Финал»?
«Мстители», «Мстители: Эра Альтрона», «Мстители: Война Бесконечности» — это обязательный минимум. Еще советуем глянуть «Первый мститель: Противостояние» — для того, чтобы восстановить в памяти конфликт героев, а бонусом предлагаем глянуть на сцены после титров — там много чего интересного.
А комиксы о битве с Таносом читать нужно?
Скажем так: на просмотр фильма они не повлияют. Фильм не повторяет события бумажного первоисточника, там представлены разные сцены и персонажи. Да и с теми же Камнями Бесконечности было много историй, и на их изучение вы потратите не один вечер.
При этом комиксы — это отличная возможность ознакомиться с оригинальными сюжетами Marvel, открыть для себя новых персонажей и изучить неизвестные миры. Возможно, просмотр финальной части «Мстителей» подстегнет вас к этому виду поп-искусства.
Главный вопрос: почему на это нужно идти в кино?
«Мстители. Финал» — это завершение одиннадцатилетней истории, тянущейся с первого «Железного человека».
Если раньше фильмы о супергероях смотрели только гики, то сегодня ленты о людях с фантастическими способностями котируют абсолютно все: соцсети
По сути, это главное событие в супергероике за последние несколько лет: если вам нравится мир Marvel, то этот фильм пропускать нельзя.
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Кто такие «Мстители», как они собрались вместе и с кем сейчас сражаются?
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