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Хронология, герои и смерти: все, что вам надо знать перед финалом «Мстителей»

27.04.2019 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 апреля в минских кинотеатрах стартует фильм «Мстители. Финал»: заключительная картина о похождениях супергеройской команды, завершающая «Сагу бесконечности». Перед просмотром ленты мы решили вспомнить события, разворачивающиеся в предыдущих фильмах Marvel Cinematic Universe: освежите память и отправляйтесь в кинотеатры!

Для начала: кто такие «Мстители»?

«Мстители» — это команда супергероев, созданная писателем Стэном Ли и художником Джеком Кирби. Цель «Мстителей» — защита Земли и всего человечества, а в будущем к этим пунктам добавится спасание Вселенной.


Скриншот видео с YouTube-канала MARVEL

Комикс-первоисточник появился в 1964 году, а экранизировали «Мстителей» в 2012-ом: тогда команда состояла из Железного Человека, Капитана Америки, Халка, Тора, Соколиного глаза и Черной Вдовы. В последующих фильмах геройский состав расширился: к вышеперечисленным персонажам присоединились Алая Ведьма, Вижен, Сокол, Воитель, Человек-Муравей, Человек-Паук и Капитан Марвел.

Кинематографическая вселенная Marvel состоит только из «Мстителей»?

Нет, всего в КВМ входит 22 фильма. Эти фильмы составляют «Сагу бесконечности», состоящую из трех фаз. Первая фаза была посвящена знакомству с основными героями, вторая — Камням Бесконечности и добавлению новых персонажей, а третья — завязке сюжетных линий, выстроенных за 11 лет существования КВМ, и сражению с Таносом — главным антагонистом серии.

Танос? Кто это такой?

Злодей с планеты Титан, представитель расы Вечных и финальный босс, которого придется одолеть «Мстителям». Имеет специфические представления о балансе и справедливости: хотел уничтожить половину Вселенной, чтобы ее не постигло перенаселение.


Скриншот видео с YouTube-канала MARVEL

Кстати, ему это удалось: в фильме «Мстители. Война Бесконечности» Танос собрал все Камни Бесконечности и с помощью щелчка пальцев стер 50% всех разумных существ, живущих в этом мире.

Как ему это удалось?

С помощью Камней Бесконечности: кристаллов, обладающих чудовищной силой. Их у Таноса шесть: это камни силы, пространства, реальности, души, времени и разума. Обладатель этих камней, поместивший их в Перчатку Бесконечности, становится практически всесильным: Танос с этой силой обошелся по-своему, обратив половину населения Вселенной в пыль.


Героев тоже знатно покосило: погибли Доктор Стрэндж, Человек-Паук, Черная Пантера, Алая Ведьма, Сокол и Баки Барнс, а от «Стражей Галактики» остался один Ракета.

Как сражаться с тем, кто может зачищать миры с помощью щелчков?

Вопрос хороший. В предыдущем фильме Доктор Стрэндж просмотрел 14 000 605 вариантов будущего и нашел только один сценарий, в котором Таноса удастся победить — возможно, маг все рассчитал.

Сражаться со злодеем придется оригинальному составу «Мстителей» — Железному Человеку, Капитану Америке, Халку, Тору, Соколиного глазу и Черной Вдове. К ним присоединится Человек-Муравей, Капитан Марвел, которая откликнется на сигнал Ника Фьюри, Воитель, Ракета и Небула. Возможно, к героям примкнут уцелевшие воины Ваканды и Валькирия — союзница Тора, мелькающая на постерах «Финала».

Так у героев есть план?

Для начала, персонажам нужно собраться в одном месте. Человек-Муравей застрял в Квантовом Мире, Небула и Тони Старк дрейфуют где-то в космосе, месторасположение Валькирии неизвестно, а Соколиный глаз вообще не появлялся в «Войне Бесконечности».


Скриншот видео с YouTube-канала MARVEL

Кстати, Железного Человека и Капитана Америку ждет долгожданная встреча: герои не появлялись в одном кадре со времен фильма «Первый мститель: Противостояние».

В интернете бродит множество теорий по поводу того, как «Мстители» одолеют Таноса: почвой для этих теорий стали сцены из трейлеров, кадры со съемок и высказывания создателей фильма. Возможно, герои отыщут альтернативную реальность, завладеют перчаткой Таноса или обернут время вспять — правду мы узнаем только в кинотеатрах.

Что произошло с оставшимися героями? В каком виде они появятся в фильме?

Опять таки: создатели стараются избегать спойлеров, поэтому всех карт не раскрывают. Благодаря трейлерам мы заметили новый костюм Соколиного глаза — возможно, в «Финале» герой предстанет в облике Ронина.


Ронин. Скриншот видео с YouTube-канала MARVEL

Также «Мстителей» переодели в одинаковые костюмы, а Воитель обзавелся новой броней — посмотрим, как смена гардероба повлияет на события фильма. Некоторые фанаты обратили внимание на изменившийся цвет волос Черной Вдовы: изменение образа связывают с путешествиями во времени, потому что в прошлом фильме героиня была блондинкой, а вот в первых картинах — рыжей.

В фильме «Мстители. Война Бесконечности» кучу героев превратили в пыль. Они вернутся?

Некоторые — обязательно. Marvel планируют снять вторые части «Доктора Стрэнджа» и «Черной Пантеры», анонсированы съемки третьей части «Стражей Галактики». Человека-Паука мы тоже увидим: в июле выходит фильм «Человек-Паук: Вдали от дома», а его действие начнется сразу после событий «Финала».

Окей, а кто умер-то?

Вот этого мы не знаем. Если верить контрактам кинозвезд, то для Железного Человека и Капитана Америки этот фильм станет последним: контракты Роберта Дауни-младшего и Криса Эванса истекли. Также к концу подходит контракт Тора — Криса Хемсворта, а Халк aka Марк Руффало после «Финала» может рассчитывать всего на один фильм.

Фильм о Черной Вдове появится в следующем году, контракт Человека-Муравья гарантирует ему еще одну картину, сборы фильма «Капитан Марвел» обеспечивают героине сиквел, а Ника Фьюри мы сможем увидеть в кино этим летом. Но кто знает, что там удумали сценаристы?

Фильм «Мстители. Финал» действительно станет финалом для Marvel?

Нет, но он завершит третью фазу «Саги бесконечности». Четвертая начнется с фильма «Человек-Паук: Вдали от дома», а там уже пойдут съемки новых картин и введение свежих персонажей. Таким, к примеру, станет Шан-Чи — первый для Marvel супергерой-азиат, своими силами напоминающий Брюса Ли на максималках.

Также в планах студии фильм о Вечных — расе бессмертных созданий, созданных для того, чтобы защищать землю от космических напастей. Немного иронии: Танос, уничтоживший половину жителей Земли, также принадлежит к расе Вечных.

Напомним, что в этом году Marvel приобрели компанию Fox, а вместе с ней — права на Фантастическую Четверку, Людей Икс и Дэдпула. Это позволит студии снимать не только сольные фильмы, но и кроссоверы — хотели бы посмотреть на сражение «Мстителей» и мутантов?

Что нужно посмотреть перед походом на «Мстители. Финал»?

«Мстители», «Мстители: Эра Альтрона», «Мстители: Война Бесконечности» — это обязательный минимум. Еще советуем глянуть «Первый мститель: Противостояние» — для того, чтобы восстановить в памяти конфликт героев, а бонусом предлагаем глянуть на сцены после титров — там много чего интересного.

А комиксы о битве с Таносом читать нужно?

Скажем так: на просмотр фильма они не повлияют. Фильм не повторяет события бумажного первоисточника, там представлены разные сцены и персонажи. Да и с теми же Камнями Бесконечности было много историй, и на их изучение вы потратите не один вечер.

При этом комиксы — это отличная возможность ознакомиться с оригинальными сюжетами Marvel, открыть для себя новых персонажей и изучить неизвестные миры. Возможно, просмотр финальной части «Мстителей» подстегнет вас к этому виду поп-искусства.

Главный вопрос: почему на это нужно идти в кино?

«Мстители. Финал» — это завершение одиннадцатилетней истории, тянущейся с первого «Железного человека».

Если раньше фильмы о супергероях смотрели только гики, то сегодня ленты о людях с фантастическими способностями котируют абсолютно все: соцсети посвящают «Мстителям» акции, Google помещает тематические отсылки на главную страницу, а продажи билетов на «Финал» бьют рекорды.

По сути, это главное событие в супергероике за последние несколько лет: если вам нравится мир Marvel, то этот фильм пропускать нельзя.

 
 
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Кто такие «Мстители», как они собрались вместе и с кем сейчас сражаются?
 
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