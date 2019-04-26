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Ликвидирован крупный пожар на Ольманских болотах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 апреля примерно в семь утра спасатели потушили горевшие несколько дней Ольманские болота.
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О пожаре в Столинском районе
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Новости Беларуси. 27 апреля примерно в семь утра спасатели потушили горевшие несколько дней Ольманские болота. По сведениям МЧС Беларуси, 26 апреля вертолёты МИ-8...
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