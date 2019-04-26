Ликвидирован крупный пожар на Ольманских болотах

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 апреля примерно в семь утра спасатели потушили горевшие несколько дней Ольманские болота.

По сведениям МЧС Беларуси, 26 апреля вертолёты МИ-8 осуществили 77 сбросов воды. В ликвидации пожара участвовали не только спасатели, но и работники лесхозов.



Фото: МЧС Беларуси

О пожаре в Столинском районе стало известно 23 апреля. К 25 апреля в тушении пламени были задействованы 42 единицы техники и 210 человек.