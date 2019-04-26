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Ей было 43 года. Скончалась звезда сериала «Мост» Стефани Шерк
Источник материала: СТВ
Новости Канады. 20 апреля на 38 году жизни скончалась канадская модель и актриса Стефани Шерк, известная благодаря роли в американской версии сериала «Мост». О смерти женщины сообщил её супруг Демиан Бичир на своей странице в Instagram.
«Мы искренне надеемся, что наша прекрасная Стефани, мой ангел и любовь всей моей жизни, будет покоиться в вечном мире», –
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Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала нехватка кислорода, вызванная длительным нахождением под водой. Предполагаемая причина произошедшего – депрессия.
«Депрессия унесла жизни многих прекрасных, замечательных, талантливых людей, таких как моя любимая жена Стефани», –
Изначально утверждалось, что актрисе было 37 лет, однако, по официальным данным, Стефани 43 года.
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Новости Канады. 20 апреля на 38 году жизни скончалась канадская модель и актриса Стефани Шерк, известная благодаря роли в американской версии сериала «Мост». О...
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