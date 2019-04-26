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Новое расписание городских автобусов в Горках

27.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Расписание движения на городских маршрутах, обслуживаемых автобусами Горецкого филиала ОАО «Могилевоблавтотранс» в обычном сообщении. Действует с 25 апреля.

 

Новое расписание городских автобусов в Горках

 

Автобус по маршруту ЖД–Полигон–Элеватор следует до остановки «216 кв. дом» по улицам Вокзальной, Якубовского, Бруцеро-Ерофеевской, проспекту Интернациональный. Время отправления от ЖД — 19:10, 19:50, 20:45, 21:22, 22:15.

По маршруту ЖД – Академия автобус отправляется с остановки «Академия» в 6:30, 13:25, 18:15 до «Яблонька – Иваново».

Рейс по маршруту ЖД – Учхоз в 7:50 проходит по кольцу Учхоз – Яр – Учхоз. В 12:20 — через Яр по воскресеньям.

 

 


 
 
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  Расписание движения на городских маршрутах, обслуживаемых автобусами Горецкого филиала ОАО «Могилевоблавтотранс» в обычном сообщении. Действует с 25 апреля.    ...
 
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