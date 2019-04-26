Новое расписание городских автобусов в Горках

Источник материала: Горецкий вестник

Расписание движения на городских маршрутах, обслуживаемых автобусами Горецкого филиала ОАО «Могилевоблавтотранс» в обычном сообщении. Действует с 25 апреля.





Автобус по маршруту ЖД–Полигон–Элеватор следует до остановки «216 кв. дом» по улицам Вокзальной, Якубовского, Бруцеро-Ерофеевской, проспекту Интернациональный. Время отправления от ЖД — 19:10, 19:50, 20:45, 21:22, 22:15.

По маршруту ЖД – Академия автобус отправляется с остановки «Академия» в 6:30, 13:25, 18:15 до «Яблонька – Иваново».

Рейс по маршруту ЖД – Учхоз в 7:50 проходит по кольцу Учхоз – Яр – Учхоз. В 12:20 — через Яр по воскресеньям.