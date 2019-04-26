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До 12 мая. Бар «Непариж» заявил о своём закрытии

27.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Кофейня-бар «Непариж», работавшая с прошлого лета в здании бывшего ресторана «Вежа Града», закрывается с 12 мая. Об этом в Instagram заведения сообщил его руководитель Анатолий Саванович.

— 12 мая будет последний рабочий день этого места. Впереди нас ждут жаркие майские праздники, выходные. С нас много сэндвичей, много вкусного кофе, вина, с вас - улыбка, любовь. Приходите, ждём вас! — сказал Анатолий в видеообращении.

 
 
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Кофейня-бар «Непариж», работавшая с прошлого лета в здании бывшего ресторана «Вежа Града», закрывается с 12 мая. Об этом в Instagram заведения сообщил его руководитель...
 
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