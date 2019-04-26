Кто умрет в следующей серии «Игры престолов»?

Источник материала: Tut.by

Восьмой сезон «Игры престолов» в самом разгаре, и помимо главного вопроса — кто займет трон — фанаты обсуждают еще и каждую новую жертву. AFISHA.TUT.BY проанализировала все смерти от сезона к сезону (вы не удивитесь, узнав, что жестокость в сериале только росла) и предлагает вам проголосовать — кто умрет следующим.

Внимание: если вы еще не на восьмом сезоне, вас ждут спойлеры. Так что скорее досматривайте и присоединяйтесь к нашим гаданиям.

Статистика смертей в «Игре престолов» стремительно растет и достигает пика в седьмом сезоне (1096 убитых!). А как еще — «Валар моргулис». При этом самым смертоносным героем с отрывом стала Серсея Ланнистер (199 жертв), на втором и третьем месте — драконы Рейгаль (171 жертва) и Дрогон (135 жертв), на четвертом — Джон Сноу (86 смертей), и замыкает пятерку Арья Старк (64 убийства).

Опрос Кого убьют в третьей серии восьмого сезона? Джон Сноу (Эйгон Таргариен) В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Дейенерис Таргариен В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Санса Старк В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Арья Старк В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Брандон Старк В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Тирион Ланнистер В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Серсея Ланнистер В Королевской Гавани

Джейме Ланнистер В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Теон Грейджой В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Яра Грейджой На пути к Железным Островам

Эурон Грейджой В Королевской Гавани

Сэмвелл Тарли В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Лилли В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Варис В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Квиберн В Королевской Гавани

Грегор Клиган (Роберт Стронг) В Королевской Гавани

Бриенна Тарт В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Подрик Пейн В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Давос Сиворт В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Миссандея В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Серый Червь В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Джорах Мормонт В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Сандор Клиган В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Бронн Черноводный В Королевской Гавани, получил приказ убить Тириона и Джейме Ланнистеров

Тормунд Великанья Смерть В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Мелисандра В Волантисе в Эссосе

Джендри В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Король ночи Привел армию мертвых к стенам Винтерфелла

Дрогон В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Рейгаль В Винтерфелле в ожидании битвы с мертвыми

Визерион Под стенами Винтерфелла вместе с армией мертвых 8 голосов Результаты опроса

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