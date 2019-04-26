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Кто умрет в следующей серии «Игры престолов»?
Источник материала: Tut.by
Восьмой сезон «Игры престолов» в самом разгаре, и помимо главного вопроса — кто займет трон — фанаты обсуждают еще и каждую новую жертву. AFISHA.TUT.BY проанализировала все смерти от сезона к сезону (вы не удивитесь, узнав, что жестокость в сериале только росла) и предлагает вам проголосовать — кто умрет следующим.
Статистика смертей в «Игре престолов» стремительно растет и достигает пика в седьмом сезоне (1096 убитых!). А как еще — «Валар моргулис». При этом самым смертоносным героем с отрывом стала Серсея Ланнистер (199 жертв), на втором и третьем месте — драконы Рейгаль (171 жертва) и Дрогон (135 жертв), на четвертом — Джон Сноу (86 смертей), и замыкает пятерку Арья Старк (64 убийства).
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AFISHA.TUT.BY проанализировала все смерти от сезона к сезону (вы не удивитесь, узнав, что жестокость в сериале только росла) и предлагает вам проголосовать - кто умрет...
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