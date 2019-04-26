ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто умрет в следующей серии «Игры престолов»?

27.04.2019 11:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Восьмой сезон «Игры престолов» в самом разгаре, и помимо главного вопроса — кто займет трон — фанаты обсуждают еще и каждую новую жертву. AFISHA.TUT.BY проанализировала все смерти от сезона к сезону (вы не удивитесь, узнав, что жестокость в сериале только росла) и предлагает вам проголосовать — кто умрет следующим.

Внимание: если вы еще не на восьмом сезоне, вас ждут спойлеры. Так что скорее досматривайте и присоединяйтесь к нашим гаданиям.

 

Статистика смертей в «Игре престолов» стремительно растет и достигает пика в седьмом сезоне (1096 убитых!). А как еще — «Валар моргулис». При этом самым смертоносным героем с отрывом стала Серсея Ланнистер (199 жертв), на втором и третьем месте — драконы Рейгаль (171 жертва) и Дрогон (135 жертв), на четвертом — Джон Сноу (86 смертей), и замыкает пятерку Арья Старк (64 убийства).

Опрос

Кого убьют в третьей серии восьмого сезона?

8 голосов

Результаты опроса

Читайте также

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт Стаса Михайлова

App Store Google Play
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY проанализировала все смерти от сезона к сезону (вы не удивитесь, узнав, что жестокость в сериале только росла) и предлагает вам проголосовать - кто умрет...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси обновлён температурный рекорд 1993 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
27.04.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика