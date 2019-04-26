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Renault модернизировала пикап Alaskan для европейского рынка

27.04.2019 12:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С момента дебюта рамного пикапа Renault Alaskan в Европе не прошло и двух лет, а в компании уже подготовили для грузовичка, у которого есть пара технических двойников (Nissan Navara и Mercedes X-класса), первую порцию обновлений.


Грузоподъемность Alaskan теперь достигает 1,1 тонны — в зависимости от модификации на 127−146 кг больше, чем прежде. Увеличение полезной нагрузки достигнуто во многом благодаря усиленной задней подвеске с пружинами и креплением на пяти рычагах. Она же, по словам разработчиков, позволила улучшить и ездовой комфорт Alaskan. Масса буксируемого прицепа не изменилась — 3,5 тонны.


Уже «в базе» Alaskan располагает системой автоторможения, среди прочих обновок по части оснащения — новый мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и система стабилизации прицепа. Появились колесные диски нового дизайна диаметром 17 и 18 дюймов.


В Европе Alaskan по-прежнему будут продавать с 2,3-литровым турбодизелем dCi с двумя вариантами мощности — 160 и 190 лошадиных сил. Для соответствия современным нормам токсичности мотор оснастили «мочевинным» фильтром SCR. Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» или опциональный 7-ступенчатый «автомат».

У европейских дилеров обновленный Alaskan появится этой осенью.

 
 
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С момента дебюта рамного пикапа Renault Alaskan в Европе не прошло и двух лет, а в компании уже подготовили для грузовичка первую порцию обновлений.
 
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