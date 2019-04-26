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«В этом районе много молодежи». В Минске открылся еще один частный кинотеатр

27.04.2019 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник в Минске станет на один кинотеатр больше. Город пополнится «АртКинотеатром» в торговом центре «Европа», что на улице Сурганова, 57б. AFISHA.TUT.BY побывала в новеньких кинозалах за несколько дней до запуска и расспросила директора о локации, окупаемости предыдущего проекта в ТРЦ «Титан» и ценах на билеты и попкорн.


Первый «АртКинотеатр» появился в Минске в 2010 году в Rubin Plaza (закрылся из-за смены арендатора в 2012-м). Уже в то время владельцы рассматривали улицу Сурганова как перспективное место для открытия следующего проекта. Но в 2015 г. кинотеатр появился в другом районе — недалеко от станции метро «Петровщина», в ТРЦ «Титан».

— Кинотеатр — это нелегкая затея, — говорит Дарья Шумай, директор «АртКинотеатра». — Кино развивается, появляются новые форматы, и, наверное, мы просто не были готовы в 2015 году открывать два кинотеатра, не были уверены в своих силах.




Сейчас же у «АртКинотеатра» есть своя аудитория и, что немаловажно, бренд стал более известным — открывать нынешний проект было немного проще.


Дарья Шумай, директор кинотеатра

— Почему нам интересен этот район? Здесь много молодежи, а кинотеатральный бизнес ориентирован в первую очередь на молодежь и на людей среднего возраста.

Вокруг не так много конкурентов — только «Октябрь» и «Дом кино». Но благодаря тому, что у нас чуть больше залов (хоть они и небольшие), мы можем предложить больший выбор фильмов и более удобное время сеансов, — объясняет Дарья.

Площадь нового кинотеатра — более тысячи «квадратов». В трех залах одномоментно могут смотреть кино 220 человек. Все залы оснащены современной технологией RB.


Наталья Демчук, замдиректора кинотеатра

— Благодаря лазеру изображение будет более ярким. Если вы смотрите фильмы в 3D-очках, то знаете, что где-то яркость чуть-чуть теряется. В нашем кинотеатре такого не будет, думаю, зритель почувствует это уже при просмотре первого фильма.

Если посмотреть на цены на билеты в кино, то стартуют они от 6 рублей в будний день (кресло-реклайнер — 7 рублей), до 8 рублей на вечерние сеансы (кресло-реклайнер — 9 рублей). Попкорн (карамельно-ягодный, соленый, сырный, банановый, яблочный) стоит 5 рублей за маленькую порцию, 7 рублей — за среднюю и 9 рублей — за большую. Начос (100 г) стоит 5 рублей, соус к ним — 2,5 рубля.

— Сейчас мы делаем ставку на массовое кино. Хотя в будущем, возможно, будем работать с более авторскими проектами.



В кинотеатре говорят, самое главное, что команда поняла за время работы кинотеатра в ТРЦ «Титан»: нужно работать с целевой аудиторией.

— Например, предыдущий кинотеатр у нас (так получилось) больше семейный. Да, молодежь приходит, но семей с детьми больше. Соответственно, мы стараемся показывать там больше семейного кино, чтобы уважать интересы целевой аудитории. Здесь мы планируем делать акцент на молодежь и на то кино, которое интересно этой целевой группе.


Планируется, что онлайн-продажи в новой локации будут выше, чем в предыдущем кинотеатре.

— С 2015 года онлайн-продажи постоянно растут. В нашем кинотеатре в «Титане» билеты онлайн покупают около 25% зрителей. Здесь, думаю, процент будет больше — все-таки человеку удобнее и комфортней самому выбрать сеанс и места, и сделать это дома или в троллейбусе.

Когда проект окупится, директор пока не загадывает. Говорит, что вложения были немалыми, а количество мест при этом — небольшое.


— Кинотеатр — это такой проект, который обычно окупается не за первые полгода. Думаю, уйдет несколько лет — не меньше, — резюмирует Дарья Шумай.

Старт работы нового кинотеатра начнется с проката фильма «Мстители: Финал».

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Теги: Минск
 
 
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В понедельник в Минске станет на один кинотеатр больше. Это будет «АртКинотеатр» в торговом центре «Европа», что на улице Сурганова, 57б.
 
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