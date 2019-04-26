По зову сердца

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

пришла в медицину заведующий Прудникским ФАПом Юлия Федоренко (на снимке). Решив однажды связать свою судьбу с этой профессией, она остаётся верна ей и сегодня: уже 32 года фельдшер работает на одном месте, ежедневно посвящает себя заботам о здоровье 220 жителей из восьми населённых пунктов Вайханского сельсовета. Юлия Федоренко всей душой прикипела к сельчанам и делает всё возможное, чтобы они болели реже.





- Здешние места давно уже стали своими, — говорит Юлия Викторовна, — хотя Прудники — не моя малая родина. Детство прошло в д. Ломоносово, оттуда ежедневно ходила в Холомерскую школу за 12 км. В школьные годы мне казалось, что медики — это особенные люди, недосягаемые.

Отец Юлии мечтал видеть свою дочь в медицинском халате, поэтому он посоветовал ей поступать после восьми классов в Невельское медучилище. В Псковской области девушка работала по распределению, там же вышла замуж, родила сына, а в 1987 г. семья приехала в Городок. В то время не было свободных мест в ЦРБ, поэтому Юлии Викторовне предложили работу медрегистратора в районной поликлинике или фельдшера в Прудниках. Отец дал совет, чтобы дочка шла на ФАП.

— До сих пор помню слова Игоря Клаца, который в те годы был замглавврача ЦРБ, — продолжает собеседница. — Он успокоил меня и убедил, что в Прудниках мне очень понравится. Так и случилось: 32 года я езжу сюда из Городка. О здоровье своих пациентов на участке знаю если не всё, то многое. Ведь за эти годы выросли дети, которых я лечила и наблюдала. Став родителями, они приводят ко мне своих малышей.

Юлия Федоренко показывает свои «владения»: в комнатах чисто и уютно, в самом большом кабинете медработник ведёт приём пациентов, здесь располагается аптечный пункт. Лекарства она привозит из районной аптеки. Раньше ФАП размещался в доме с печным отоплением, а сейчас находится в административном здании вместе с сельисполкомом, отделением почтовой связи, библиотекой. Рабочий день фельдшера проходит не только в стенах медпункта: до обеда она ведёт приём, а после обслуживает пациентов на дому, проводит профосмотры, патронаж детей до года (сейчас два ребёнка), делает назначенные уколы.

— Мы должны быть универсальными в своём деле, — подчеркивает Юлия Викторовна, — Пока провожу осмотр, многие пациенты, особенно пожилого возраста, делятся своими переживаниями, иногда спрашивают совета. Так что вольно или невольно вживаешься в роль психолога. Для меня нет чужой боли. Бывает, отправлю человека в ЦРБ, а сама переживаю, пока на поправку пойдет. За столько лет работы привыкла быть нужной кому-то, всегда прихожу к больному с искренним желанием помочь. Накопленный опыт, повышение квалификации и самообразование дают новые знания. В ЦРБ очень хорошая администрация, которая всегда выслушает, подскажет. Стараюсь работать на совесть. Её старание и ответственность отмечают и жители обслуживаемого участка.

— Мы очень благодарны медработнику за внимательное отношение к пациентам, своевременное оказание необходимой помощи, — говорят Тамара Юдова и Людмила Никоненко. — Её номер телефона знают все в округе. Заботливая, старательная, всегда приветливая, а когда к человеку вежливо обращаются уже с порога, то он и чувствует себя лучше.

Отдавая большую часть времени своим пациентам, фельдшер «черпает» силы в своей семье, куда спешит после очередного рабочего дня. Радуют её сын, дочь, которые тоже живут в райцентре, две внучки. С весны до поздней осени женщина проводит свободное время в своём палисаднике, где у неё очень много цветов, на приусадебном участке. А отношение к выбранной однажды профессии не изменилось — она её очень любит и считает, что человек должен быть там, где живёт его сердце. Это для Юлии Федоренко как закон.

Галина ЯКОВЛЕВА.