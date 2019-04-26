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В Бресте хотят посадить тысячу деревьев, но нужна ваша помощь

27.04.2019 11:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В сентябре Брест будет праздновать свое тысячелетие. По этому поводу брестчане решили запустить крутой проект «Тысяча деревьев к тысячелетию». И превратить свой город в огромный ботанический сад. 

Проект запустили на фандрайзиновой площадке Molamola. Как пишут его авторы, в Бресте уникальный климат – там могут расти южные породы деревьев. Поэтому, если удастся собрать денег, брестчане вдоль набережной высадят сад из магнолий, павловния, розового каштана и катальпы

Сколько нужно денег 

На огромный ботанический сад автора хотят собрать 4 300 рублей. Если вы хотите помочь – переходите по ссылке

Читайте по теме: «Это лучший город на земле – Минск на втором месте». Брестчане рассказывают, за что любят Брест

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В сентябре Брест будет праздновать свое тысячелетие. По этому поводу брестчане решили запустить крутой проект «Тысяча деревьев к тысячелетию». И превратить свой...
 
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