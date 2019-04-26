В Бресте хотят посадить тысячу деревьев, но нужна ваша помощь

Источник материала: KYKY

В сентябре Брест будет праздновать свое тысячелетие. По этому поводу брестчане решили запустить крутой проект «Тысяча деревьев к тысячелетию». И превратить свой город в огромный ботанический сад.



Проект запустили на фандрайзиновой площадке Molamola. Как пишут его авторы, в Бресте уникальный климат – там могут расти южные породы деревьев. Поэтому, если удастся собрать денег, брестчане вдоль набережной высадят сад из магнолий, павловния, розового каштана и катальпы



Сколько нужно денег



На огромный ботанический сад автора хотят собрать 4 300 рублей. Если вы хотите помочь – переходите по ссылке .