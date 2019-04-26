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В Бресте хотят посадить тысячу деревьев, но нужна ваша помощь
Источник материала: KYKY>
В сентябре Брест будет праздновать свое тысячелетие. По этому поводу брестчане решили запустить крутой проект «Тысяча деревьев к тысячелетию». И превратить свой город в огромный ботанический сад.
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В сентябре Брест будет праздновать свое тысячелетие. По этому поводу брестчане решили запустить крутой проект «Тысяча деревьев к тысячелетию». И превратить свой...
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