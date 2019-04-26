В Австралии решили уничтожить два миллиона диких кошек. Их травят сосисками и убивают из лука

Источник материала: KYKY

Человек приручил кошку около девяти с половиной тысяч лет назад. Австралиец же узнал это животное «лишь» несколько столетий назад. Есть версия, что кошки попали в Австралию в 1787 году на кораблях переселенцев, которые приплыли из Великобритании. Но уже к концу XIX века они расселились по всему континенту – сейчас бездомных кошек можно встретить на 99,8% территории Австралии. По информации The New York Times Magazine рассказываем, почему власти Австралии решили начать их истребление.



Животные, которых мы кормим паштетом дома, в Австралии охотятся на мелких млекопитающих, птиц и рептилий. Поэтому ученые предполагают, что именно из-за кошек за последние 200 лет на континенте исчезли 27 из 29 видов млекопитающих. Сейчас, по оценкам властей, бездомные кошки угрожают еще 124 австралийским видам, которые находятся на грани вымирания. Это важно: Австралия большую часть своего существования была изолирована от остального мира, и там сложилась своя уникальная экосистема.



В 2015 году власти Австралии решились на жесткие меры: назвали кошек вредителями и постановили за пять лет уничтожить примерно два миллиона этих животных. Из 20 миллионов особей, что живут на континенте. Для этого в Западной Австралии придумали особенный способ убийства: разбрасывать с легкомоторных самолетов отравленные сосиски. Их специально сделали из мяса кенгуру и яда из растения гастролобиум. Он смертельно опасен для кошек, поскольку они, в отличие от коренных видов животных Австралии, не успели выработать к нему устойчивость.





Власти континента признали этот способ уничтожения животных действенным. Но большую часть кошек на континенте все равно убивают охотники. Обычно они используют ружья, реже – луки и стрелы. Однажды на местном телеканале ABC даже вышел сюжет о том, как несколько охотников охотятся на кошек. Где показали сцену, в которой раненое животное со стрелой в голове пытается выпутаться из проволочного заграждения. В кошку запустили втору стрелу, но она вырвалась и убежала. Этот сюжет возмутил даже тех, кто поддержал решение властей об истреблении кошек.





Вообще, большинство австралийцев благосклонно отнеслись к этому решению. Правда, после заявлений властей о том, что домашним кошкам ничего не угрожает. Многие издания опубликовали колонки в поддержку плана правительства, а одна из газет даже выступила за то, чтобы включить жаркое из кошачьего мяса в меню. Инициативу поддержали даже экологи, которые разрабатывают способы отравления. Они говорят, что многие люди привыкли заботиться о своих котах. Но никогда не сталкивались с этими животными в дикой природе – из-за них многие коренные животные Австралии могут исчезнуть и о них никто даже не узнает.



Массовое убийство бездомных кошек возмутило в основном зоозащитников, живущих в Европе и США. При этом, как отмечает The New York Times Magazine, в самой Австралии тоже существует группа экологов, которые критикуют стратегию властей, обвиняя их в предвзятости к бездомным кошкам, но они в меньшинстве.

Фото обложки: Adam Ferguson, The New York Times