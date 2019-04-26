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Пропавшие девочки-подростки найдены в Боровлянах у бабушки – милиция
Источник материала: Интерфакс
Разыскиваемые без вести пропавшие Дужинская Милена и Корзун Ирина найдены.
«Разыскиваемые без вести пропавшие Дужинская Милена и Корзун Ирина найдены. Девочки пол часа назад приехали к бабушке одной из девочек в д. Боровляны», - говорится в сообщении на официальном сайте МВД Беларуси.
«В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства ухода девочек из дома. Известно, что их жизни и здоровью ничего не угрожает», - проинформировали правоохранители.
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Разыскиваемые без вести пропавшие Дужинская Милена и Корзун Ирина найдены. «Разыскиваемые без вести пропавшие Дужинская Милена и Корзун Ирина найдены. Девочки...
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