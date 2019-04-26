Опасные тигровые и желтолихорадочные комары нагрянут в Европу

Источник материала: Интерфакс

Глобальное потепление спровоцирует миграцию азиатских тигровых комаров и желтолихорадочных комаров, которые передают опасные тропические болезни. От их укусов могут пострадать полмиллиарда человек, сообщают meteovesti.ru со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.





С изменением климата началась большая миграция комаров - они находят подходящие условия жизни в новых регионах планеты. Комаров окрестили самыми страшными убийцами людей: эти кровососущие насекомые передают вирусы и другие патогенные микроорганизмы. Денге, чикунгунья, зика, вирус западного Нила, желтая лихорадка, малярия - экзотические болезни могут стать опасной реальностью для европейцев.

Например, на юге Германии в 2017 году эксперты уже обнаружили азиатских тигровых комаров. По прогнозам, через 30 лет эти комары распространятся по всей Германии.

В ближайшие десятилетия в связи с изменением климата этих опасных кровососов можно будет ожидать во многих регионах мира. Ученых беспокоит тот факт, что даже за 1-3 летних месяца оба вида могут резко размножиться и вызвать острую вспышку опасных заболеваний. А в условиях потепления климата комары могут распространять патогенные микроорганизмы почти половину года.

В зависимости от ситуации и развития сценария в Европе жертвами желтой лихорадки, которую переносят желтолихорадочные комары, могут стать от 150 до 470 млн человек. А от тигровых комаров пострадают от 230 до 440 млн европейцев.

Если изменение климата продолжится бесконтрольно, то в некоторых частях мира для тигровых комаров будет слишком жарко. Комфортная для них температура - не выше +29°. При более высокой температуре прекращается распространение патогенных микроорганизмов. В значительной части Юго-Восточной Азии, Африки и бассейна Амазонки уровень заражения от тигровых комаров снижается.