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Заперт на посещение лесов введен по всей Беларуси - МЧС
Источник материала: Интерфакс
В связи с установлением жаркой и сухой погоды и в целях предотвращения лесных пожаров во всех регионах Беларуси введен запрет на посещение лесов.
Об этом информирует министерство по чрезвычайным ситуациям посредством
Кроме того, население республики было информировано МЧС о запрете посещения лесов накануне, в пятницу, путем sms-сообщений.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь за нарушение запрета на посещение лесов предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 25 базовых величин. Если нарушение повлечет уничтожение или повреждение леса либо торфяников, размер штрафа возрастет и составит от 25 до 50 базовых величин. За незаконное выжигание сухой растительности, предусмотрена административная ответственность - ст.15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Для граждан размер штрафа составляет от 10 до 20 базовых величин. Кроме того, нарушителям придется возместить вред, причиненный окружающей среде.
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В связи с установлением жаркой и сухой погоды и в целях предотвращения лесных пожаров во всех регионах Беларуси введен запрет на посещение лесов. Об этом...
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