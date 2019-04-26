Заперт на посещение лесов введен по всей Беларуси - МЧС

Источник материала: Интерфакс

В связи с установлением жаркой и сухой погоды и в целях предотвращения лесных пожаров во всех регионах Беларуси введен запрет на посещение лесов.

Об этом информирует министерство по чрезвычайным ситуациям посредством интерактивной карты неблагоприятных явлений , размещенной на официальном сайте ведомства.

Кроме того, население республики было информировано МЧС о запрете посещения лесов накануне, в пятницу, путем sms-сообщений.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь за нарушение запрета на посещение лесов предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 25 базовых величин. Если нарушение повлечет уничтожение или повреждение леса либо торфяников, размер штрафа возрастет и составит от 25 до 50 базовых величин. За незаконное выжигание сухой растительности, предусмотрена административная ответственность - ст.15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Для граждан размер штрафа составляет от 10 до 20 базовых величин. Кроме того, нарушителям придется возместить вред, причиненный окружающей среде.