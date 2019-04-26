ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заперт на посещение лесов введен по всей Беларуси - МЧС

27.04.2019 11:13 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В связи с установлением жаркой и сухой погоды и в целях предотвращения лесных пожаров во всех регионах Беларуси введен запрет на посещение лесов.

Об этом информирует министерство по чрезвычайным ситуациям посредством интерактивной карты неблагоприятных явлений, размещенной на официальном сайте ведомства.

Кроме того, население республики было информировано МЧС о запрете посещения лесов накануне, в пятницу, путем sms-сообщений.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь за нарушение запрета на посещение лесов предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 25 базовых величин. Если нарушение повлечет уничтожение или повреждение леса либо торфяников, размер штрафа возрастет и составит от 25 до 50 базовых величин. За незаконное выжигание сухой растительности, предусмотрена административная ответственность - ст.15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Для граждан размер штрафа составляет от 10 до 20 базовых величин. Кроме того, нарушителям придется возместить вред, причиненный окружающей среде.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с установлением жаркой и сухой погоды и в целях предотвращения лесных пожаров во всех регионах Беларуси введен запрет на посещение лесов. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Австралии решили уничтожить два миллиона диких кошек. Их травят сосисками и убивают из лука
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
27.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика