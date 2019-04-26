Стоимость железнодорожных билетов в сообщении с Украиной повысилась на 16-29%

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги со ссылкой на АО «Укрзализныця», с 27 апреля 2019 года увеличилась стоимость проезда пассажиров в международном сообщении по территории Украины со странами СНГ, Грузии, Латвийской Республикой, Литовской Республикой и Эстонской Республикой.

В связи с этим общая стоимость проезда в международном сообщении Республика Беларусь – Украина увеличится на 16 – 29% в зависимости от расстояния следования пассажиров по территории Украины и выбранной категории вагонов для поездки.

Так, например, стоимость проезда в фирменном поезде №86 Минск – Киев в купейном вагоне (без рациона питания) увеличится на 16% или 20,72 рубля и составит 154,35 рубля, в плацкартном вагоне – на 16% или 13,07 рубля и составит 95,99 рубля. Стоимость проезда в скором поезде №94 Минск – Одесса в купейном вагоне увеличится на 29% или 54,80 рубля и составит 243,74 рубля, в плацкартном вагоне – на 29% или 34,63 рубля и составит 153,72 рубля.

Подробную информацию о стоимости проезда в других поездах в сообщении с Украиной можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, по телефону Контакт-центра 105 или в железнодорожных кассах.