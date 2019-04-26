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С 1 мая пенсионерам предоставляется 50% скидка на проезд в поездах региональных линий экономкласса

27.04.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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С 1 мая пенсионерам предоставляется 50% скидка на проезд в поездах региональных линий экономкласса
Белорусская железная дорога с 1 мая предоставляет пенсионерам скидку 50% на проезд в поездах региональных линий экономкласса, сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-центре БЖД.

Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ с 1 мая по 30 сентября граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса.

Это предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь от 29.04.2011 №176 «О государственной поддержке пенсионеров».

Обратите внимание, что документом не предусматривается предоставление данной льготы при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.

Для приобретения проездных документов со скидкой нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Также данный документ необходимо иметь при себе при проезде в поездах региональных линий экономкласса. Кроме того, льготные проездные документы пенсионеры по возрасту с 1 мая по 30 сентября могут оформить не только в билетных кассах, но и через терминалы самообслуживания.

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