Минский парфюмер выдал блогера Ольгу Шатыко за Мерил Стрип

Источник материала: KYKY

Ольга Шатыко, 69-летняя модель и блогер из Минска , рассказала в своем Instagram увлекательную историю о том, как сходила в бутик Weekend Max Mara на презентацию дизайнерской коллекции. Рассказываем, что пошло не так.



Основа события – показ капсульной коллекции – оставила только позитивные воспоминания. Как пишет Ольга, «самое вкусное нас ждало впереди». Так она описала мастер-класс беларуского парфюмера Влада Рекунова, который учтиво подарил всем гостям индивидуальный аромат.



«Ровно через день, размещая видео с мастер-классом в сториз, я разыскала аккаунт Влада, чтобы дать ссылку на него. И, к своему удивлению обнаружила фотографии, запечатлевшие меня, любимую, рядом с Владом во время создания аромата. Но что меня шокировало, так это подпись под фото, гласившая: «С Мах Mara для Мерил Стрип в Минске». И ни слова обо мне! Некоторые подписчики задавали вопрос Владу: «Неужели Мерил Стрип была в Минске, а нам об этом ничего не известно?». Я понимаю, что это классика пиара. Но можно ли использовать с этой целью фото блогера с 7480 подписчиков без его согласия, не упомянув о нем ни слова?», – написала Ольга.





Видимо, Влад считает, что можно. На сайте Влада Рекунова написано , что он создал ароматы для Владимира Путина, Патрисии Каас и Мирей Матье. «Я поняла, что сейчас к этим именам присоединится и имя Мерил Стрип! Технология не нова и незамысловата. Поди проверь!», – резюмировала Ольга.





Она пыталась рассказать подписчикам Влада правду о том, что на фото не Мерил, но у нее не было возможности комментировать его пост. А на сообщения в директ парфюмер не отвечал.