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Минский парфюмер выдал блогера Ольгу Шатыко за Мерил Стрип

27.04.2019 13:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Ольга Шатыко, 69-летняя модель и блогер из Минска, рассказала в своем Instagram увлекательную историю о том, как сходила в бутик Weekend Max Mara на презентацию дизайнерской коллекции. Рассказываем, что пошло не так. 

Основа события – показ капсульной коллекции – оставила только позитивные воспоминания. Как пишет Ольга, «самое вкусное нас ждало впереди». Так она описала мастер-класс беларуского парфюмера Влада Рекунова, который учтиво подарил всем гостям индивидуальный аромат. 

«Ровно через день, размещая видео с мастер-классом в сториз, я разыскала аккаунт Влада, чтобы дать ссылку на него. И, к своему удивлению обнаружила фотографии, запечатлевшие меня, любимую, рядом с Владом во время создания аромата. Но что меня шокировало, так это подпись под фото, гласившая: «С Мах Mara для Мерил Стрип в Минске». И ни слова обо мне! Некоторые подписчики задавали вопрос Владу: «Неужели Мерил Стрип была в Минске, а нам об этом ничего не известно?». Я понимаю, что это классика пиара. Но можно ли использовать с этой целью фото блогера с 7480 подписчиков без его согласия, не упомянув о нем ни слова?»,  – написала Ольга. 



Видимо, Влад считает, что можно. На сайте Влада Рекунова написано, что он создал ароматы для Владимира Путина, Патрисии Каас и Мирей Матье. «Я поняла, что сейчас к этим именам присоединится и имя Мерил Стрип! Технология не нова и незамысловата. Поди проверь!»,  – резюмировала Ольга. 



Она пыталась рассказать подписчикам Влада правду о том, что на фото не Мерил, но у нее не было возможности комментировать его пост. А на сообщения в директ парфюмер не отвечал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Теги: Минск
 
 
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Ольга Шатыко, 69-летняя модель и блогер из Минска, рассказала в своем Instagram увлекательную историю о том, как сходила в бутик Weekend Max Mara на презентацию дизайнерской...
 
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