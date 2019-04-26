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Проверка по факту нарушений показателей качества нефти в «Дружбе» должна быть проведена в течение семи дней - премьер РФ

27.04.2019 13:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и Минпромторгу, ФАС и Ростехнадзору в семидневный срок организовать проверку по факту нарушений показателей качества нефти, транспортируемой в Беларусь и Восточную Европу, сообщили в пресс-службе правительства России.

Согласно поручению главы правительства, виновные в этих нарушениях должны быть наказаны, материалы проверки переданы в прокуратуру, а профильные ведомства должны в течение недели подготовить предложения с целью не допустить поставок некачественной нефти впредь.

"Проведите проверку по факту нарушения показателей качества нефти, транспортируемой ПАО "Транснефть" в направлении Республики Беларусь и Восточной Европы. По результатам проверки обеспечьте наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения. Материалы проверки направьте в Генпрокуратуру РФ", - говорится в поручении главы правительства.

Кроме того, перечисленные поручения ведомства должны представить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти с целью недопущения поставки в адрес потребителей нефти, не соответствующей техрегламенту ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию".

"Срок - семь дней", - отмечается в поручении.

 
 
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Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и Минпромторгу, ФАС и Ростехнадзору в семидневный срок организовать проверку по факту нарушений показателей...
 
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