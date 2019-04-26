В Беларуси 26 апреля был побит температурный рекорд 26-летней давности

Источник материала: Аргументы и факты

26 апреля в Беларуси был установлен новый температурный рекорд дня. В Бресте столбик термометра поднялся до уровня +27,8ºС. Это почти на два градуса выше, чем предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 1993 году в Гродно (+26ºС).

Кроме того, обновились температурные рекорды и в нескольких районных городах страны. Среди них Дрогичин (+26,8ºС), Высокое (+26,7ºС) и Пинск (+26,6ºС).

Необычайно теплая для этой поры года погода уже несколько дней держится в Беларуси. Среднесуточная температура воздуха примерно на 2−7°С превышает климатическую норму, информирует Белгидромет. Ожидается, что в начале следующей недели в стране станет прохладнее.