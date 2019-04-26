Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным вопрос поставки некачественной нефти

Источник материала: Вороновская газета





На «Нафтане» рассмотрят результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с Президентом России Владимиром Путиным вопрос поставки некачественной нефти на белорусские НПЗ, сообщила журналистам глава Администрации Президента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА .

Наталья Кочанова сказала, что после возвращения из Китая Александр Лукашенко провел с ней встречу. «Мы обсуждали вопросы поставки некачественной нефти на наши НПЗ. Вчера Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Президент России заверил, что этот вопрос будет самым серьезным образом расследован, будет дана принципиальная оценка произошедшему. Надеемся, что все вопросы будут урегулированы исходя из заверений Президента России», — сказала глава Администрации Президента Беларуси.

Сегодня на «Нафтане» будут рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности, состояние рынков нефтепродуктов и выполнение инвестиционных проектов предприятия.

Переговоры по урегулированию ситуации с некачественной нефтью из России продолжатся 29-30 апреля

Переговоры по урегулированию ситуации с поставками некачественной нефти из России продолжатся 29-30 апреля. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков по итогам переговоров в Минске





«Мы договорились, что уже в понедельник-вторник продолжим наши переговоры в более широком круге, в том числе привлекая российские нефтяные компании», — сказал Андрей Рыбаков. «Мы договорились, что уже в понедельник-вторник продолжим наши переговоры в более широком круге, в том числе привлекая российские нефтяные компании», — сказал Андрей Рыбаков. По его словам, сегодня проходили переговоры исключительно по техническим вопросам. «Мы продвинулись в плане поступления в кратчайшее время как минимум на Мозырский НПЗ качественной нефти в полном объеме. Хотя остается еще ряд вопросов, по которым мы будем вести консультации на выходных и в последующем, это четырехсторонние отношения (Беларуси, России, Польши и Украины. — Прим. БЕЛТА)», — уточнил Андрей Рыбаков. «Если говорить про удовлетворенность (от переговоров. — Прим. БЕЛТА) в полном объеме, то она наступит, когда технически у нас будет нормализована ситуация по всем направлениям: от нефтепереработки до транзитных направлений, а также будут выработаны компенсационные механизмы, чтобы войти в нормальные экономические параметры на уровне как наших субъектов хозяйствования, так и стран», — добавил глава «Белнефтехима». Он также сообщил, что ущерб от поступления некачественной нефти из России подсчитывается, сегодня об этом говорить преждевременно. Как сообщалось, «Белнефтехим» на прошлой неделе заявил о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Система нефтепровода «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям — через Польшу и Украину. В настоящее время Польша и Украина прекратили транзит нефти. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода — Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» — вынуждены снизить загрузку мощностей на 50% и несут убытки.