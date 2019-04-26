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Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным вопрос поставки некачественной нефти
27.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На «Нафтане» рассмотрят результаты финансово-хозяйственной деятельности.
Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с Президентом России Владимиром Путиным вопрос поставки некачественной нефти на белорусские НПЗ, сообщила журналистам глава Администрации Президента Наталья Кочанова, передает корреспондент
Наталья Кочанова сказала, что после возвращения из Китая Александр Лукашенко провел с ней встречу. «Мы обсуждали вопросы поставки некачественной нефти на наши НПЗ. Вчера Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Президент России заверил, что этот вопрос будет самым серьезным образом расследован, будет дана принципиальная оценка произошедшему. Надеемся, что все вопросы будут урегулированы исходя из заверений Президента России», — сказала глава Администрации Президента Беларуси.
Сегодня на «Нафтане» будут рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности, состояние рынков нефтепродуктов и выполнение инвестиционных проектов предприятия.
Переговоры по урегулированию ситуации с некачественной нефтью из России продолжатся 29-30 апреля
Переговоры по урегулированию ситуации с поставками некачественной нефти из России продолжатся 29-30 апреля. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков по итогам переговоров в Минске.
«Мы договорились, что уже в понедельник-вторник продолжим наши переговоры в более широком круге, в том числе привлекая российские нефтяные компании», — сказал Андрей Рыбаков.
По его словам, сегодня проходили переговоры исключительно по техническим вопросам. «Мы продвинулись в плане поступления в кратчайшее время как минимум на Мозырский НПЗ качественной нефти в полном объеме. Хотя остается еще ряд вопросов, по которым мы будем вести консультации на выходных и в последующем, это четырехсторонние отношения (Беларуси, России, Польши и Украины. — Прим. БЕЛТА)», — уточнил Андрей Рыбаков.
«Если говорить про удовлетворенность (от переговоров. — Прим. БЕЛТА) в полном объеме, то она наступит, когда технически у нас будет нормализована ситуация по всем направлениям: от нефтепереработки до транзитных направлений, а также будут выработаны компенсационные механизмы, чтобы войти в нормальные экономические параметры на уровне как наших субъектов хозяйствования, так и стран», — добавил глава «Белнефтехима».
Он также сообщил, что ущерб от поступления некачественной нефти из России подсчитывается, сегодня об этом говорить преждевременно.
Как сообщалось, «Белнефтехим» на прошлой неделе заявил о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Система нефтепровода «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям — через Польшу и Украину. В настоящее время Польша и Украина прекратили транзит нефти. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода — Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» — вынуждены снизить загрузку мощностей на 50% и несут убытки.
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На «Нафтане» рассмотрят результаты финансово-хозяйственной деятельности. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с Президентом России Владимиром...
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