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Пункт пропуска Лесная-Рудавка откроется для туристов 1 мая

27.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пункт пропуска Лесная-Рудавка откроется для туристов 1 мая

Сезон международного туризма откроется уже 1 мая.

Туристический сезон в Гродненском регионе вот уже последние несколько лет почти не зависит от времени года — число зарубежных гостей с введением безвизового режима стабильно растет. Однако, если в более холодное время центром притяжения все же выступает сам Гродно, то с приходом теплой солнечной погоды туристов тянет к более активным маршрутам. В частности, в акваторию Августовского канала.
 
Официально сезон международного туризма в том числе на Августовском канале откроется уже 1 мая. В этот же день начнет работать и сезонный пункт пропуска на белорусско-польской границе Лесная-Рудавка. Накануне специалисты управления спорта и туризма облисполкома провели обзор инфраструктуры объектов на канале — и шлюзы, и краеведческие музеи, экспозиции, а также сама водная артерия канала готовы к наступающему сезону.
К слову, через Лесную-Рудавку можно пересечь границу пешком, на велосипедах, а также водным транспортом. И, как показывает анализ, каждый новый сезон привлекательность пункта пропуска стабильно растет, особенно среди тех, кто предпочитает именно активный вид отдыха. В 2018 году туристический поток здесь вырос более чем на 18% по отношению к 2017 году.
Таможенный контроль в 2018 году осуществлен в отношении более чем 3 000 человек, проследовавших через этот водный участок белорусско-польской границы. Почти половина из них выбрала пеший порядок, более 40% проследовала на велосипедах, почти 11% – водным транспортом.
По-прежнему пользуется популярностью этот пункт пропуска и у безвизовых туристов: в прошлом году таких иностранцев здесь было более 60% от всего потока.
Режим работы сезонного республиканского пункта таможенного оформления «Лесная» с 1 мая по 1 октября с 8.00 до 20.00. Вид движения – речной и пеший с использованием велосипедов.
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Сезон международного туризма откроется уже 1 мая. Туристический сезон в Гродненском регионе вот уже последние несколько лет почти не зависит от времени года —...
 
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