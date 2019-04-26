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Вороновская хлебопекарня выпустила новые виды диетических хлебобулочных изделий

27.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вороновская хлебопекарня выпустила новые виды диетических хлебобулочных изделий

Их смогли продегустировать и оценить посетители центрального магазина «Родны кут» в Вороново.

Рекламировали новинки и предлагали их попробовать покупателям начальник участка хлебопекарни Софья Мисюро и техник-технолог Наталья Рынкевич. Хлеба «Злаковый», «Отрубной» и «Ржаное чудо», булки «Колос», «Зернышко» и «Постная», уверены они, будут полезны не только тем, кто придерживается правильного питания.

— Мы и раньше выпускали диетические хлебобулочные продукты, — рассказала Софья Иосифовна, — однако у покупателей они не были востребованы. Сегодня же все больше людей придерживается здорового образа жизни и принципов правильного питания. Поэтому потребсоюз акцентировал внимание, скажем так, на здоровом продукте. Наша пекарня представляет его шестью новыми хлебобулочными видами, изготовленными по рецептуре фирмы «Барса» и Минского комбината хлебопродуктов. Сейчас изучаем на них спрос. Пока данные изделия в нашем районе поступают только в магазины в Вороново, Радуни и Жирмунах.

— Надеемся, что вороновчанам булки и хлеба придутся по вкусу, — присоединилась Наталья Юрьевна. — Об их пользе говорит состав — это кукурузные и ячменные крупы, грубые, полезные для желудка волокна. Постоянное употребление таких хлебобулочных изделий предотвращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Попробовав новинки, многие покупатели заинтересовались, как найти их на прилавках. Пока они находятся вместе с другими хлебобулочными изделиями. Но Вороновский филиал облпотребобщества заказал стопперы, на которых новые изделия будут обозначены знаком как «Здоровый продукт».

Марина КОНДРАТОВИЧ.

На снимке: новая продукция пришлась по вкусу покупательнице Клавдии Силицкой.

Фото автора.

 
 
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Их смогли продегустировать и оценить посетители центрального магазина «Родны кут» в Вороново. Рекламировали новинки и предлагали их попробовать покупателям...
 
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