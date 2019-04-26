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Все страны Евросоюза прекратили выпуск купюр в 500 евро
27.04.2019 14:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
sudouest.fr
Купюры такого высокого номинала чаще всего используются в операциях, связанных с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.
Германия и Австрия с пятницы, 26 апреля, прекратили выпуск банкноты номиналом в 500 евро. Остальные 17 стран Еврозоны сделали это еще в январе этого года. Но ФРГ и Австрия получили возможность "плавного перехода", поскольку именно здесь в обороте было больше всего 500-евровых купюр, пишет Deutsche Welle.
Повышенного спроса на наибольшую по номинальной стоимости купюру в последнее время в ФРГ не наблюдалось. "Непривычных накоплений не было", - сообщил ранее на этой неделе глава немецкого центрального банка Йоханнес Беерман, передает агентство dpa. Банкноты номиналом в 500 евро, которые сейчас находятся на руках у граждан не изымаются из обращения. Ими можно пользоваться и обменивать без каких-либо ограничений.
Европейский центробанк решил прекратить выпуск банкнот номиналом в 500 евро из-за беспокойства, что они могут "способствовать незаконной деятельности". Было обнаружено, что купюры именно такого высокого номинала чаще всего используются в операциях, связанных с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.
С 28 мая Европейский центральный банк запустит в обращение новые банкноты номиналом 100 и 200 евро, которые являются более защищенными, чем старые купюры этих номиналов. Новые банкноты будут иметь те же элементы защиты, что и новые купюры номиналом 50 евро, которые были выпущены в 2017 году. На них будет размещен портрет Европы в виде голограммы и водяного знака.Ранее
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Купюры такого высокого номинала чаще всего используются в операциях, связанных с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.
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