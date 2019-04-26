Все страны Евросоюза прекратили выпуск купюр в 500 евро

Источник материала: Ежедневник



sudouest.fr

Купюры такого высокого номинала чаще всего используются в операциях, связанных с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.

Германия и Австрия с пятницы, 26 апреля, прекратили выпуск банкноты номиналом в 500 евро. Остальные 17 стран Еврозоны сделали это еще в январе этого года. Но ФРГ и Австрия получили возможность "плавного перехода", поскольку именно здесь в обороте было больше всего 500-евровых купюр, пишет Deutsche Welle.

Повышенного спроса на наибольшую по номинальной стоимости купюру в последнее время в ФРГ не наблюдалось. "Непривычных накоплений не было", - сообщил ранее на этой неделе глава немецкого центрального банка Йоханнес Беерман, передает агентство dpa. Банкноты номиналом в 500 евро, которые сейчас находятся на руках у граждан не изымаются из обращения. Ими можно пользоваться и обменивать без каких-либо ограничений.

Европейский центробанк решил прекратить выпуск банкнот номиналом в 500 евро из-за беспокойства, что они могут "способствовать незаконной деятельности". Было обнаружено, что купюры именно такого высокого номинала чаще всего используются в операциях, связанных с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.



Банкноты в 500 евро иногда называют "бен Ладеном", поскольку их можно легко и незаметно перевозить. Например, миллион евро в таких купюрах весит всего 2,2 килограмма и легко помещается в сумку от ноутбука. Тем временем такая же сумма в купюрах по 100 долларов, которые являются наивысшим номиналом американской валюты, весит в шесть раз больше.



В Германии критически отнеслись к решению ЕЦБ относительно отказа от печати купюры номиналом 500 евро. Согласно данным Бундесбанка, в теневой экономике находится лишь незначительная часть наличных средств. В общем, только 14% средств, поступающих в филиалы Бундесбанка, имеют опосредованное отношение к теневой экономике. По разным оценкам, деятельность, связанная с нелегальной работой, контрабандой и незаконным оборотом наркотиков в Германии составляет от двух до 17 процентов ВВП страны.

С 28 мая Европейский центральный банк запустит в обращение новые банкноты номиналом 100 и 200 евро, которые являются более защищенными, чем старые купюры этих номиналов. Новые банкноты будут иметь те же элементы защиты, что и новые купюры номиналом 50 евро, которые были выпущены в 2017 году. На них будет размещен портрет Европы в виде голограммы и водяного знака.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Все страны Евросоюза прекратили выпуск купюр в 500 евро Купюры такого высокого номинала чаще всего используются в операциях, связанных с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.

Ранеесообщал, что Швейцарский национальный банк (SNB) представил купюру в 1000 франков нового образца, которая станет самой дорогой банкнотой Европы и второй по ценности в мире после купюры в 10 тысяч брунейских долларов.