Источник материала: Интерфакс

Соглашения на сумму более чем в $64 млрд были заключены компаниями, принявшими участие во 2-м форуме "Один пояс - один путь" в Пекине, заявил в субботу в ходе завершающего выступления председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы с радостью примем (в проект) все заинтересованные страны", - цитирует слова Си Цзиньпина американский телеканал CNBC.

Он отметил, что до форума и во время него были достигнуты соглашения по 283 проектам.

"В то время как инициатива "Один пояс - один путь" была запущена Китаем, ее возможностями и результатами пользуется мир", - добавил Си Цзиньпин.

При этом он пообещал хорошие перспективы для сотрудничества в рамках этого проекта.

В форуме, кроме Си Цзиньпина, приняли участие лидеры 37 стран мира, включая президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, чья страна ранее стала первым участником G7, решившим сотрудничать по проекту "Один пояс - один путь".