В Пхеньяне предупредили о возможном возвращении угрозы войны на Корейский полуостров - СМИ

Источник материала: Интерфакс

Процесс улучшения обстановки на Корейском полуострове может обратиться вспять, говорится в заявлении северокорейского Комитета по мирному объединению родины.

При этом южнокорейское агентство "Рёнхап" напоминает, что такие заявления прозвучали в годовщину первого саммита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, что прошел 27 апреля 2018 года в пограничном пункте Пханмунджом.

"Создается угрожающая обстановка в сфере безопасности, которая может возвратить в прошлое, когда на фоне нарастающей угрозы войны на горизонте вырисовывалась катастрофа", - отмечается в заявлении комитета.

В нем также призвали Южную Корею игнорировать давление США, которые, по мнению Пхеньяна, хотят подчинить процесс развития межкорейских отношений собственной политике в отношении КНДР.

"Рёнхап" отмечает, что позднее в субботу в районе Пханмунджома ожидаются памятные мероприятии, приуроченные к первой годовщине саммита Южная Корея-КНДР. Однако, по данным южнокорейского министерства по делам объединения, на церемонии вряд ли появятся представители КНДР.

За 2018 год Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели три саммита: в апреле, в мае и в сентябре. Два первых прошли на границе двух стран, а третий - в Пхеньяне.

В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Д.Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.