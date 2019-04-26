На подготовку детских оздоровительных лагерей из бюджета Витебской области будет выделено Br300 тыс.

Источник материала: Интерфакс

Согласно решению Витебского облисполкома, в текущем году на подготовку детских летних оздоровительных лагерей из бюджета региона будет выделено Br300 тыс., сообщает газета «Вiцьбiчы» .

По информации издания, Br50 тыс. будет направлено на доплату за путевки в оздоровительные лагеря. Она производится один раз в год детям-инвалидам, детям из многодетных семей, детям с особенностями психофизического развития работников бюджетных учреждений, финансируемых из областного бюджета; детям, у которых оба родителя — неработающие инвалиды 1-й или 2-й группы; неработающие пенсионеры, а также детям, оставшимся без попечения родителей и находящимся под опекой неработающих пенсионеров.

Кроме того, предусмотрена доплата за 60 путевок в оздоровительный лагерь «Радуга» Витебского областного детского клинического центра детям-инвалидам с диагнозом «сахарный диабет»; с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушением слуха, а также сопровождающим взрослым (по два человека на каждую группу из 20 ребят).

Как рассказала начальник представительства Витебское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению и заместитель председателя областной комиссии по организации оздоровления детей Елена Андрейкова, нынешним летом за счет государственных средств в лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием запланировано оздоровить 45 тысяч ребят.

Летом детей примут на отдых 29 стационарных лагерей различной ведомственной принадлежности. На оказание помощи в подготовке их к работе из республиканского бюджета выделены почти Br100 тыс., из областного — Br300 тыс.