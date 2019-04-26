ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Риски замедления мировой экономики есть, но рецессии не будет – глава Банка России

27.04.2019 13:48 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Риски замедления глобального экономического роста существуют, но рецессии в близкой перспективе не будет, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы не видим никакой перспективы рецессии на глобальном рынке. Какое-то замедление возможно, но мы не видим глобальной рецессии", - сказала Э.Набиуллина в интервью CNBC, отвечая на вопрос о том, грозит ли мировой экономике падение в 2020 году, или его удастся избежать.

МВФ 9 апреля опубликовал обзор по мировой экономике, где снизил оценку глобального роста до 3,3% в 2019 году (в январе оценивал в 3,5%, в октябре 2018 года - 3,7%). Тема рисков рецессии активно обсуждалась в ходе весенней сессии МВФ и Всемирного банка в середине апреля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Риски замедления глобального экономического роста существуют, но рецессии в близкой перспективе не будет, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Умерьте аппетит: турецкие отельеры попросят туристов набирать поменьше еды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
27.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика