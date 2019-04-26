Риски замедления мировой экономики есть, но рецессии не будет – глава Банка России

Источник материала: Интерфакс

Риски замедления глобального экономического роста существуют, но рецессии в близкой перспективе не будет, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы не видим никакой перспективы рецессии на глобальном рынке. Какое-то замедление возможно, но мы не видим глобальной рецессии", - сказала Э.Набиуллина в интервью CNBC, отвечая на вопрос о том, грозит ли мировой экономике падение в 2020 году, или его удастся избежать.

МВФ 9 апреля опубликовал обзор по мировой экономике, где снизил оценку глобального роста до 3,3% в 2019 году (в январе оценивал в 3,5%, в октябре 2018 года - 3,7%). Тема рисков рецессии активно обсуждалась в ходе весенней сессии МВФ и Всемирного банка в середине апреля.