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Православные готовятся отметить Пасху

27.04.2019 13:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Великая суббота, посвященная воспоминанию о погребении Христа и Его сошествии в ад для избавления душ умерших, наступает 27 апреля у православных христиан.

В эту субботу принято освящать куличи, пасхи и крашеные яйца.

О Пасхе повествует известный эпизод Евангелия, когда Мария Магдалина на третий день после смерти Спасителя вместе с двумя другими женщинами пришла ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать Его тело ароматным маслом, и увидела, что камень от пещеры, где покоился Иисус, отвален. Войдя в пещеру, женщины увидели там юношу в белых одеждах, который возвестил им, что Иисус воскрес.

Обычай дарить на Пасху крашеные яйца ведет свое начало со времен императора Тиберия, которому Мария Магдалина, придя в Рим для проповеди Евангелия, поднесла первое пасхальное яйцо со словами "Христос Воскресе!" По преданию, император не поверил ей, воскликнув: "Это так же невероятно, как если бы это яйцо вдруг стало красным", после чего яйцо покраснело.

Этот день еще именуется "тихой субботой": Христос уже воскрес, но люди пока не знают об этом. На литургии Великой субботы духовенство переоблачается из черных риз в белые в знак того, что главная тайна христианства - победа Христа над смертью и Его воскресение - уже совершилась.

Великая суббота - время покоя, радостного и сосредоточенного ожидания пасхальных торжеств, переживание победы над грехом и смертью.

 
 
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Великая суббота, посвященная воспоминанию о погребении Христа и Его сошествии в ад для избавления душ умерших, наступает 27 апреля у православных христиан. В эту...
 
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