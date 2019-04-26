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Пожар на Ольманских болотах потушен

27.04.2019 15:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несколько суток боролись с огненной стихией спасатели и добровольцы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар на Ольманских болотах потушен

Площадь повреждённых земель составила более 400 гектаров. По предварительной версии, причиной возгорания стали палы сухой растительности в Украине. Пламя перекинулось к нам с сопредельной территории.

Пожар на Ольманских болотах потушен

Помимо людей и специальной техники, в тушении была задействована авиация. Усложняла работы засушливая погода и сильный ветер.
 
 
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Новости Беларуси. Несколько суток боролись с огненной стихией спасатели и добровольцы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадь повреждённых...
 
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