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Байкеры привезут огонь II Европейских игр в Беларусь 12 мая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из Минска в Рим стартовал караван участников эстафеты огня «Пламя мира!», приуроченной ко II Европейским играм. Почётная миссия доставить факел в Беларусь – у байкеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь континентального первенства будет зажжён в столице Италии. Пламя проследует через Центральную и Восточную Европу. Протяженность маршрута составит почти 8 тысяч километров. Символ Игр побывает в 55 городах на территории 6 стран.
Путь будет пролегать через Польшу, Чехию, Австрию, Словакию, Словению. Побывает эстафета и на одной из самых высоких горных вершин – Монблан. На высоту почти в 5 тысяч метров над уровнем моря факел поднимет
Евгений Бейзак, руководитель группы сопровождения эстафеты огня «Пламя мира»:
В Беларусь в сопровождении байкеров огонь доставят 12 мая ровно в полдень. Путь эстафеты завершится торжественным зажжением чаши на центральной арене II Европейских игр.
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Новости Беларуси. Из Минска в Рим стартовал караван участников эстафеты огня «Пламя мира!», приуроченной ко II Европейским играм. Почётная миссия доставить факел в...
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