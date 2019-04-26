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Байкеры привезут огонь II Европейских игр в Беларусь 12 мая

27.04.2019 15:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Из Минска в Рим стартовал караван участников эстафеты огня «Пламя мира!», приуроченной ко II Европейским играм. Почётная миссия доставить факел в Беларусь – у байкеров,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байкеры привезут огонь II Европейских игр в Беларусь 12 мая

Огонь континентального первенства будет зажжён в столице Италии. Пламя проследует через Центральную и Восточную Европу. Протяженность маршрута составит почти 8 тысяч километров. Символ Игр побывает в 55 городах на территории 6 стран.

Байкеры привезут огонь II Европейских игр в Беларусь 12 мая

Путь будет пролегать через Польшу, Чехию, Австрию, Словакию, Словению. Побывает эстафета и на одной из самых высоких горных вершинМонблан. На высоту почти в 5 тысяч метров над уровнем моря факел поднимет группа альпинистов.

Байкеры привезут огонь II Европейских игр в Беларусь 12 мая

Евгений Бейзак, руководитель группы сопровождения эстафеты огня «Пламя мира»:
Маршрут проложен не по автобанам, он проложен по небольшим дорогам через разные большие, малые города Европы для того, чтобы рассказать о нашей стране. С нами будут машины сопровождения, которые будут обеспечивать тот факт, чтобы огонь не погас. Поэтому можно быть спокойным, это в том числе одна из наших задач – чтобы доставить его в целостности и сохранности.

В Беларусь в сопровождении байкеров огонь доставят 12 мая ровно в полденьПуть эстафеты завершится торжественным зажжением чаши на центральной арене II Европейских игр.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси.  Из Минска в Рим стартовал караван участников эстафеты огня «Пламя мира!», приуроченной ко II Европейским играм. Почётная миссия доставить факел в...
 
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