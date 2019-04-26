ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Иерусалиме верующие ждут снисхождения Благодатного огня

27.04.2019 15:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. И огонь, которого ждут христиане всех конфессий. В Храме Гроба Господня, в Иерусалиме, верующие со всего мира 27 апреля собрались, чтобы стать свидетелями снисхождения Благодатного огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иерусалиме верующие ждут снисхождения Благодатного огня

Традиционно, это происходит накануне православной Пасхи, в Великую субботу. 

В Иерусалиме верующие ждут снисхождения Благодатного огня

По преданию, священное пламя сходит на камни гробницы. И от него зажигает свечи патриарх Иерусалимский. Лампады с Благодатным огнем развозят в разные уголки мира. Будет доставлен он и в Беларусь.

Пасха. 10 рецептов самых вкусных пасхальных куличей
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. И огонь, которого ждут христиане всех конфессий. В Храме Гроба Господня, в Иерусалиме, верующие со всего мира 27 апреля собрались, чтобы стать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Титул «Королева Весна – 2019» получила первокурсница из Лиды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
27.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика