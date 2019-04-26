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Восстановление работы белорусских НПЗ в полном объёме может произойти в мае
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 апреля в Минске завершились переговоры с участием российской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в них приняли представители Польши и Украины. Эти страны также оказались заложниками сырьевой проблемы.
В концерне «Белнефтехим» ожидают, что восстановление работы белорусских НПЗ и экспорта нефтепродуктов в полном объеме произойдёт в мае.
Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Переговоры будут продолжаться. В ближайшее время предстоит решить многие технические вопросы. Есть вероятность, что на мозырский НПЗ качественное сырье доставят по железной дороге. Потери от поставок ядовитой нефти и неполной загрузки НПЗ, несут сами заводы, операторы, а также бюджет страны.
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Новости Беларуси. 26 апреля в Минске завершились переговоры с участием российской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Загрязнение нефтепровода...
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